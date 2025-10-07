【双子座】週間タロット占い《来週：2025年10月13日〜10月19日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年10月13日〜10月19日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『自分の行動を抑えていくでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
波風を立てては行けない環境です。目立った行動を取れないために、何もできていないような気持ちになって不安に感じることもありそうです。仕事や公の場では自分の中の正義感が強くなります。周りの人達の自由な動きがあまり許せないでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
意中の人との距離をじわじわ縮めていく作戦です。どんな状況でもどんな風に思われていても、重くなく友達のように振る舞うことで雰囲気を軽くしていくでしょう。シングルの方は、あまり深く思い悩まない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が細かい所まで何でもネガティブに捉えてしまう時です。
｜時期｜
10月13日 勝ち取る ／ 10月18日 ビジュアルレベルがアップする
｜ラッキーアイテム｜
串カツ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞