LANEIGE¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025♡¸ÂÄê¥ê¥Ã¥×¡õ¥¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì
´Ú¹ñÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLANEIGE¡Ê¥é¥Íー¥¸¥å¡Ë¡×¤«¤é¡¢¿´Ìö¤ë¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025Âè2ÃÆ¡ÖPLAY WITH WONDERS¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç11·î1Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Íµ¤¥ê¥Ã¥×¤Î¸ÂÄê¥«¥éー¤ä¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥±¥¢¥¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡£ÆÃÊÌ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
LANEIGE¥Û¥ê¥Çー¸ÂÄê♡3¼ï¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥£¥Ðー¥à ¥ß¥Ë¥¥Ã¥È N¡×¡Ê2,700±ß/ÀÇ¹þ2,970±ß¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¥Ù¥¹¥È¥»¥éー¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¥·¥êー¥º¤«¤éÅÐ¾ì¡£
¥Ù¥êー¡¦¥°¥ß¥Ù¥¢¡¦¥Ö¥ëー¥Ù¥êー¡¦¥Þ¥ó¥´ー¤Î¥ê¥Ã¥×4¼ï¡Ê³Æ5g¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥Ð¥ó¥¯¥â¥¤¥¹¥Á¥ãー¥¯¥êー¥à2mL¤È¥¯¥êー¥à¥¹¥¥ó¥íー¥·¥ç¥ó2mL¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¡£
Î¹¹Ô¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥ê¥Ã¥×¥Ç¥å¥ª¥¥Ã¥È N¡×¡Ê2,400±ß/ÀÇ¹þ2,640±ß¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥£¥Ðー¥à ¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¡Ê10g¡Ë¤È¡¢¥ê¥Ã¥×¥¹¥êー¥Ô¥ó¥°¥Þ¥¹¥¯ ¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¡Ê8g¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¡£
ÀÖ¡ßÇò¤Î¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥±¥¤¥ó¥«¥éー¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ú¥Ñー¥ß¥ó¥È¤Î¹á¤ê¤Ç¡¢Åß¤Ë±Ç¤¨¤ë²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À±¶õ¤Îµ±¤¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡Ö¥ê¥Ã¥×¥°¥í¥¦¥£¥Ðー¥à ¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥·¥êー¥º¡×¤â¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¡£
¡Ö¥Ô¥ó¥¯¥¹ー¥Ñー¥Î¥Ð¡×¤È¡Ö¥ß¥ë¥ー¥¦¥§¥¤¡×¡Ê³Æ1,700±ß/ÀÇ¹þ1,870±ß/10g¡Ë¤Ï¡¢·Ú¤ä¤«¤Ê¤Ä¤±¿´ÃÏ¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥á¤¬¿°¤òßê¤á¤«¤»¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¡¦Å¸³«¥«¥éー¡¦¼è°·¤¤Å¹ÊÞ
º£²ó¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¡£
¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥·¥êー¥º¤Ï9·î1Æü¤ËQoo10¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¡¢10·î11Æü¤«¤é¤Ï¥í¥Õ¥È¤Ç¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÁá¤á¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¢ö
¥Û¥ê¥Çー¤òºÌ¤ëLANEIGE¤ÎÌ¥ÎÏ
LANEIGE¤Î¥Û¥ê¥Çー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025¡ÖPLAY WITH WONDERS¡×¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¸ÂÄê¥ê¥Ã¥×¤È¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Æü¾ï¤Ë¤¤é¤á¤¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤Î¥ê¥Ã¥×¥±¥¢¤¬¤è¤ê³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Åß¤Î¥á¥¤¥¯¤òÆÃÊÌ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡