¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛDJI¤Î¥É¥íー¥ó¡ÖMini 4 Pro¡×¡¦¡ÖMini 3¡×¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡Amazon¤Ë¤ÆDJI¤Î¥É¥íー¥ó¡ÖMini¡×¥·¥êー¥º¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ü´Ö¤Ï10·î14Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖDJI Mini 4 Pro¡×¤ÈDJI´Ý·¿¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤Î¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ä¡¢¡ÖDJI Mini 3 Fly More¥³¥ó¥Ü¡×¡¢¡ÖDJI Mini 3¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡ÚAmazon¸ÂÄê¡ÛDJI ¥É¥íー¥ó Mini 4 Pro + DJI´Ý·¿¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢·ÚÎÌ¡Ê½ÅÎÌ249gÌ¤Ëþ¡Ë¤Ç¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¤Ê¥ß¥Ë¥«¥á¥é¥É¥íー¥ó¡£¹âÉÊ¼Á4K/60fps HDRÆ°²è¤ò½Ä¸þ¤»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌÇä¤ÎDJI RC Motion 2¤ÈDJI Goggles 2¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¡ÂÎ¤«¤éÅÁÁ÷¤µ¤ì¤ë¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¼ê¼ó¤ò¤ï¤º¤«¤Ë·¹¤±¤ë¤À¤±¤ÇÁà½Ä¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢´Ý·Á¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
DJI Mini 3¡ÊRC ¥ê¥â¥³¥óÉÕÂ°¡Ë
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤Ç¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¥«¥á¥é¥É¥íー¥ó¡£¼«Æ°Î¥Î¦µ¡Ç½¤Ç´ÊÃ±¤Ë¾å¶õ¤ËÈô¹Ô¤Ç¤¤ë¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê1/1.3¥¤¥ó¥Á¤ÎCMOS¥»¥ó¥µーÅëºÜ¤ÎËÜµ¡¤Ï¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖISO¤È¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ëHDRµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡¢¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ê¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ò»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½Ä¸þ¤»£±Æ¤ÇSNS¸þ¤¤Î»£±Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤Ê¤¨¤ë¡£¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ÇºÇÂç38Ê¬¤ÎÈô¹Ô»þ´Ö¤ò¼Â¸½¡£