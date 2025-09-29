世界的人気を誇る男性グループ「BTS」の所属事務所「BIGHIT MUSIC」は29日、公式ファンコミュニティ「Weverse」を通じて声明を発表。メンバーの自宅への不法侵入未遂事件が複数回発生しているとして、安全とプライバシーに配慮するように警告した。

BIGHIT MUSICは「特定された悪質な投稿者に対し、法的措置を開始しました。私たちは、アーティストを守るためにあらゆる法的手段を尽くし、このような違法行為に対しては断固として対応することをお約束します」と表明。

続けて、近頃、BTSのメンバーの自宅への不法侵入未遂事件が複数発生していることを明かし「私たちは、警察への通報、証拠および意見書の提出など、関係当局と積極的に協力し、これらの不法侵入事件の徹底捜査に努めています。これらの事件の一部は既に検察に送致されており、これらの関係者が可能な限り厳格な法的処分を受けられるよう、全力を尽くします」とも伝えた。

そして「アーティストの私邸への訪問や徘徊、外部からの監視、アーティストの個人情報の漏洩など、アーティストのプライバシーを侵害する行為は、住居侵入罪やストーカー行為などに関する法律に基づき刑事処罰の対象となるだけでなく、被害者に深刻な不安と苦痛を与える違法行為です。安全で健全なファン文化の醸成のため、アーティストのプライバシーと安全への配慮を何卒お願いいたします」と呼びかけた。