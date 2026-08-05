車に身を隠し、何かから必死に逃げる男性。追いかけていたのはロシア軍の自爆ドローン。空飛ぶ爆弾が男性を狙っていたのです。土煙を巻き上げ、執拗に男性を追跡。男性は車を盾にして逃げ続けます。しかし、ドローンが男性の真上まで接近した瞬間、男性に向かって急降下し爆発しました。ウクライナ国家警察が公開したこの映像。ドローンに狙われたのは、兵士ではなく野菜を売っていた男性。背中や足にけがをしました。当時、男性は