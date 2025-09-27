10代・現役高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」はこのほど、全国の現役女子高生を対象に「もし１日だけ入れるとしたら入ってみたいアイドルグループはありますか？」というアンケート調査を実施、結果をランキング形式で発表した。



【調査結果】女子高生が選ぶ「1日だけ入ってみたい」アイドルグループランキング

第５位には、韓国の４人組ガールズグループ「aespa」（5.3%）がランクイン。韓国人2人、日本人1人、中国人1人で構成されているグループで、2020年にデビュー。「私もあの激カワギャル集団に入りたい」「みんな美人だしギャルに囲まれてみたいから」など、“ギャル系”のビジュアルに憧れる女子高生が多くいた。



第４位にランクインしたのは「iLiFE!」（5.6%）。2020年にデビューして、2022２年発表の楽曲「アイドルライフスターターパック」はTikTok大流行。Z世代にも人気を博した。パワフルなパフォーマンスの印象も強いのか、「ダンス激しいから痩せそう」「曲もダンスも全てが地下アイドルとは思えないぐらいすごい」など、ダンスに関する回答が多く寄せられた。



第３位は「FRUITS ZIPPER」（7.2%）。２０２２年にデビューし、2nd配信シングル「わたしの一番かわいいところ」はTikTokを中心に話題となった。「1番FRUITS ZIPPERがたのしそうだから」「入ることで身近で楽しさを感じられるアイドルグループだと思ったから」など、アイドルを楽しんでいそうな雰囲気に好感を持っているようだ。



第２位は「TWICE」（10.5%）。韓国でも日本でも大人気のK-POPグループで、2015年にデビューしてから数多くのヒット曲を輩出している。女子高生からは「かわいい」という意見が多く寄せられ、“かわいい”を通り越して“憧れ”まで感じている人も。「入るのは恐れ多いけど1日だけでもいいからTWICEのメンバーをこの目で拝みたい」といった声もあり、TWICEの抜群のスタイルや卓越したダンスは多くの女子高生を魅了していることが分かった。



そして、接戦を制した第１位には「CUTIE STREET」（11.5%）が輝いた。2024年にデビュー。1st CDシングル「かわいいだけじゃだめですか？」は世間でも大きな反響を呼んだ。「かわいいいだけじゃだめですか？って言ってみたい」といった声が多くの女子高生から寄せられた。他にも「メンバーみんな、本当に楽しそう」「みんな仲が良さそうでわちゃわちゃしてて可愛くて楽しそうだから」など、グループの雰囲気の良さや、アイドルを楽しんでいる姿勢が、女子高生からは好感が持てるようで、多くの支持を集めた。



（よろず～ニュース調査班）