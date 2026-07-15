イマ多くの若者が使っている「フレネミー」という言葉。どういう意味で、なぜ流行っているのでしょうか？ 【写真を見る】友達でも敵？新語「フレネミー」がZ世代で流行るワケ【THE TIME,】 フレンド＋エネミー「フレネミー」街で最新の流行語を聞いてみると…▼20歳女性：【メロい】⇒「かっこいい行動をしている人に『メロメロになっちゃう』って感じで、『えっそれメロい』みたいな」▼専門学生：【ドパガキ】⇒「ドー