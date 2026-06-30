「初日の夕方6時に行って、売り切れってどーいうことぉ!?」【写真】「私の青春コラボ」争奪戦が勃発！平成レトロの限定コラボシールネット上でそんな悲鳴が飛び交っている。讃岐うどんの本場・香川県高松市発祥で、お馴染みの“セルフ式”うどんを全国に浸透させた『はなまるうどん』が発信源だ。『はなまるうどん』×『ナルミヤ・インターナショナル』のコラボ今回の仕掛けは、国内最大手の子ども服メーカー『ナルミヤ・イン