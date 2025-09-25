¹â·ì°µŽ¤ÅüÇ¢Ž¤ÈîËþ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤ÏNG¡ÄÏÂÅÄ½¨¼ùŽ¢¥á¥ó¥¿¥ë°ÂÄê¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¨¤ë½ÅÍ×¿©ºàŽ£
½ªÀ¸¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤òÎÉ¹¥¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤Ë¤Ï½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë´¶¾ð¤ÎÏ·²½¤äÎô²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¥¥ì¤ä¤¹¤µ¤ÎÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¶áº¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ì¤Ë¤·¤Ð¤·¤ÐÁø¶ø¤·¤Þ¤¹¡£¶ä¿§²øÊª¡£¤Ê¤ó¤È¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤·ÁÍÆ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤¤ÆÀ¤ÆÌ¯¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¥¥ì¤Þ¤¯¤ê¤ÎË½Áö·¿¹âÎð¼Ô¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤Ë¶²ÉÝ¿´¤¹¤éÊú¤«¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤â½÷À¤è¤ê¤âÃËÀ¹âÎð¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤ä¶ä¹Ô¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤ëÏ·¿Í¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µï¼ò²°¤Ê¤É¤Ç¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ê¤é¡¢¿ì¤¤¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶áº¢¤ÏÁÇÌÌ(¤·¤é¤Õ)¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Îº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê´¶¾ð¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¿Í¤ÎÏÃ¤Ê¤É¼ª¤ËÆþ¤é¤º¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤À¤á¤Æ¤âÌµÂÌ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Áû¤®¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ï·¿Í¤¬¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê·ëÏÀ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¥¹¥¡¼¥Þ¡×¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤
¤³¤ÎÀè¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¬±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤¿¤é¡¢¾¯¤·½Å¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àº¿À²Ê°å¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢½÷À¤ËÈæ¤ÙÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬¥¹¥¡¼¥Þ¡Ê¿´¤ÎÏÈÁÈ¤ß¡Ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¡¼¥Þ¤«¤é¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¡¼¥Þ¤É¤ª¤ê¤ËÊª»ö¤¬±¿¤Ð¤Ê¤¤¤ÈÉÔ²÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤ÎÆ¯¤¤¬Äã²¼¤·¤Æ¡¢ËÜÍè¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÍ½ÁÛ³°¤Î¾õ¶·¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£¼«Ê¬¤ÏÀäÂÐ¤ËÀµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ò²¡¤·¤Ä¤±¡¢¤½¤ì¤òÁê¼ê¤¬Ç§¤á¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤Îµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅÜ¤ê½Ð¤¹¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢Ç§ÃÎÅªÀ®½ÏÅÙ¡Ê¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤ÆÅú¤¨¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤È·è¤á¤Ä¤±¤º¡¢¤¤¤¯¤Ä¤ÎÅú¤¨¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ç½ÎÏ¡Ë¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Åª¤Ê´¶¾ðÇúÈ¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¿¦¾ì¤ò¸«²ó¤·¤Æ¤â¡¢30Âå40Âå¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿¡¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Á°Æ¬ÍÕ¤¬¤¤Á¤ó¤Èµ¡Ç½¤·¡¢ÍýÀ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£´¶¾ð¤ÎÏ·²½¡¦Îô²½¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤à
¤·¤«¤·¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤¬°à½Ì¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢´¶¾ð¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÍø¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤À¤½¤ó¤ÊÇ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¢¤ó¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Ï·¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤³¤Î»þÅÀ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¸½¥·¥ë¥Ð¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤â¡¢ÃæÇ¯¤Îº¢¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ó¤ÊÇ¯´ó¤ê¤Ï·ù¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤Û¤É¤ÎÇúÈ¯¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¿Í¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥é¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢²æËý¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ËÜ¹Æ¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤¬´î¤Ö»É·ã¤¢¤ëÀ¸³è¤Ç¡¢»×¹Í¤Î½ÀÆðÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á°Æ¬ÍÕÂÐºö¤Ï¡¢´¶¾ð¤ÎÏ·²½¡¦Îô²½¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤«¤é¼è¤êÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤È¸ú²Ì¤¬È¾¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Â¿´¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿´ÇÛ¤·¤Þ¤¯¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥â¥ó¥¹¥¿¡¼Åª¤ÊÇúÈ¯¤Ï¡ÖÃËÀ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö½÷À¤Ë¤ÏÌµ±ï¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡£
»ä¤Ï¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¤ï¤ê¤È´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»×¹Í¤Î½ÀÆðÀ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢¤À¤¤¤Ö¿´²º¤ä¤«¤Ë³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤½¤Î¾ì¤½¤Î¾ì¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Êª»ö¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤ÇÆÃ¤Ë¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤EQ5¹àÌÜ
EQ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤è¤¯¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1996Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥´¡¼¥ë¥Þ¥ó¤ÎÃø½ñ¡ØEQ¡¡¤³¤³¤í¤ÎÃÎÇ½»Ø¿ô¡Ù¤Ç°ìµ¤¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï1980Ç¯Âå¤«¤é¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥¤¥§¡¼¥ëÂç³Ø¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥µ¥í¥ô¥§¥¤Çî»Î¤È¥Ë¥å¡¼¥Ï¥ó¥×¥·¥ã¡¼Âç³Ø¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥¤¥ä¡¼Çî»Î¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¾§¤µ¤ì¤¿¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤ä´¶¾ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÆ°ÅªÃÎÇ½¤Î³µÇ°¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¼¡¤Î5¹àÌÜ¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÀµ³Î¤ËÃÎ¤ë
¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë
£³Ú´ÑÅª¤ËÊª»ö¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¼«Ê¬¤òÆ°µ¡¤Å¤±¤ë
¤Áê¼ê¤Î´¶¾ð¤òÃÎ¤ë
¥¼Ò¸òÇ½ÎÏ
¤³¤Î5¹àÌÜ¤Ëµó¤²¤é¤ì¤¿Í×ÁÇ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Æ¬ÍÕ¤Î¼ã¤µ¤ÈÂç¤¤¤Ë´ØÏ¢¤·¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ÎÇÄ°®¤È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÈá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËÊª»ö¤ò¤È¤é¤¨¡¢°ÕÍßÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë»×¹Í²óÏ©¡£Â¾¼Ô¤È¤Î¸òÎ®¤ÈÂ¾¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦´¶Ç½ÎÏ¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Æ¬ÍÕ¤ÎÃ´ÅöÎÎ°è¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÎÇ½¤Ï40ºÐ¤ò²á¤®¤ëº¢¤«¤éÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÈÌ¤ËÃÎÇ½»Ø¿ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëIQ¤Î¤Û¤¦¤³¤½¡¢²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏIQ¤Ï40ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÊÑÆ°¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¤à¤·¤íÄã²¼¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬EQ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¾å¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¿Í¤Ï¼¡Âè¤Ë¸¬µõ¤µ¤ò¼º¤¦
40ºÐ¤È¤¤¤¦¤È¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÀÕÇ¤¤ÈºÛÎÌ¸¢¤ò»ý¤Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ãæ´Ö´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¼ã¼ê¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ëº¢¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤ä¿¦¾ì¤Ë¤â´·¤ì¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÈ¯¸À¸¢¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿Í¤Ï¼¡Âè¤Ë¸¬µõ¤µ¤ò¼º¤¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÍýÀ¤Ç¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¾ð¤Î¥¿¥¬¤¬³°¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÊ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤È¤¯¤Ë¼«Ê¬¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Î¼å¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆµêÃÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÅöÁ³¡¢µö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ç¯ÂåÆÃÍ¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Á°Æ¬ÍÕ¤Î°à½Ì¤Ê¤Éµ¡Ç½Äã²¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤ºËÜ¿Í¤¬Íý²ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¾õÂÖ¤òÃÎ¤ê¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¦´¶ÅªÂÖÅÙ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ë±²´¬¤¯¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤â¾¯¤·¤Ï²þÁ±¤ÎÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÇ¯´ü¤Ç¤µ¤¨¤¹¤Ç¤Ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸¸åÈ¾Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢EQ5¹àÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¿Í´Ö¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÎÅ´Â§¤Ç¤¹¡£Á°Æ¬ÍÕ¤¬²ÃÎð¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ¼±¼¡Âè¤Ç¤º¤¤¤Ö¤ó¤Èº¹¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÃæÇ¯´ü¤Ë¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÏÂç´Ö°ã¤¤
40ºÐ¤ò²á¤®¤ÆÁ°Æ¬ÍÕ¤¬°à½Ì¤·»Ï¤á¤ë¤È¡¢»×¹Í¡¦´¶¾ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆ¯¤¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢µ¤¤¬À²¤ì¤º¤Ë¤Õ¤µ¤®¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Íî¤Á¹þ¤ß»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¡¢´¶¾ð¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â°ú¤¤º¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Êª»ö¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°½Û´Ä¤¬Â³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ëµ¤¤ä°ÕÍß¤âÅöÁ³Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð»×¹Í¤äÇ§ÃÎ¤¬°´¶¾ð¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÉÔ°Â¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ï¡¢½¸ÃæÎÏ¤â½½Ê¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÇ¯´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤è¤¯¤³¤Ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë½¸ÃæÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Ã¤ÈÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ï·²½¸½¾Ý¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Àº¿ÀÌÌ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÎÉ¤·°¤·¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍî¤Á¹þ¤ßµ¤Ê¬¤Î°½Û´Ä¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¢¤ì¤³¤ì¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÈ¿¾Ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Èá´ÑÅª¤Ê»×¹Í¤Ç¼«Ê¬¤ò¸·¤·¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤â¡¢°½Û´Ä¤ÏÀä¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤à¤·¤í¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ß»Ï¤á¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢¹ÔÆ°¤Çµ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤Û¤¦¤¬¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤À¤ó¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾¯¤·ÃÍÃÊ¤Î¹â¤¤°û¿©Å¹¤Ç¤¼¤¤¤¿¤¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢°ÊÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âµé¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬Çä¤ê¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¹¤òÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¤«¡¢°ã¤¦¶õ´Ö¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Àº¿À¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¿©ºà
¤Þ¤¿¡¢ÃæÇ¯´ü¤Ë¤Ï¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬¸º¾¯¤·¡¢¤³¤ì¤âµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ï·ì¾®ÈÄ¤ä¾®Ä²Ç´Ëì¤Ê¤É¤Ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ç¾¿À·Ð¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ï¡¢Àº¿À¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤È¤¦¤Ä¤äÉÔÌ²¾É¤Ê¤É¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Î¸º¾¯¤Î°±Æ¶Á¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥È¥ê¥×¥È¥Õ¥¡¥ó¡ÊÉ¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¡Ë¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÆùÎà¤äÆýÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÀÝ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
·ì°µ¤äÅüÇ¢¡¢ÈîËþ¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÆù¤ò¹µ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤ëÃæ¹âÇ¯¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Àº¿À¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆü¸÷¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢µ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬2½µ´Ö°Ê¾å¤âÂ³¤¯¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾É¾õ¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢Áá¤á¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ã¤¤¿Í¤Î¤¦¤Ä¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹âÇ¯°Ê¹ß¤Î¤¦¤Ä¤ÏÇ¾Æâ¤Î¥»¥í¥È¥Ë¥óÉÔÂ¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Ìô¤Ç¤½¤ì¤òÊä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤È²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öµ¤Ê¬¤ÏÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤¿¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¼õ¿Ç¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾É¾õ¤¬°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤¨¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´°àú¼çµÁ¤ä¿¿ÌÌÌÜ°ìÅ°¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¡Ä¡Ä¡£¤³¤Î¿´¤¬¤±¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤È°ã¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
----------
ÏÂÅÄ ½¨¼ù¡Ê¤ï¤À¡¦¤Ò¤Ç¤¡Ë
Àº¿À²Ê°å
1960Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Àº¿À²Ê°å¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Àº¿À¿À·Ð²Ê½õ¼ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¡¼¥ë¡¦¥á¥Ë¥ó¥¬¡¼Àº¿À°å³Ø¹»¹ñºÝ¥Õ¥§¥í¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¡¢ÏÂÅÄ½¨¼ù¤³¤³¤í¤ÈÂÎ¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯±¡Ä¹¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê°åÎÅÊ¡»ã³Ø¸¦µæ²ÊÎ×¾²¿´Íý³ØÀì¹¶¡Ë¡£°ì¶¶Âç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ê°åÎÅ·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£Àîºê¹¬ÉÂ±¡Àº¿À²Ê¸ÜÌä¡£¹âÎð¼ÔÀìÌç¤ÎÀº¿À²Ê°å¤È¤·¤Æ¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯Áí¹ç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ø80ºÐ¤ÎÊÉ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø70ºÐ¤¬Ï·²½¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡Ù¡Ê»íÁÛ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¤¤¤ÎÉÊ³Ê¡Ù¡ÊPHP¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÏ·¸å¤ÏÍ×ÎÎ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÉÔ°Â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¡¢¡Ø¤É¤¦¤»»à¤Ì¤ó¤À¤«¤é¡¡¹¥¤¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¤ò»È¤¤¤¤ë¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡¢¡Ø60ºÐ¤ò²á¤®¤¿¤é¤ä¤á¤ë¤¬¾¡¤Á Ç¯¤ò¤È¤ë¤Û¤É¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡×Êë¤é¤·¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£
----------
ÏÂÅÄ ½¨¼ù