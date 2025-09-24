富山MF佐々木陽次が今季限りで現役引退「最後まで変わらず富山のために全力を尽くします」
カターレ富山は24日、MF佐々木陽次(33)が2025シーズンをもって現役を引退すると発表した。
佐々木は2015年に東京学芸大から徳島ヴォルティスへ入団。2017年に富山へ期限付き移籍し、2018年に完全移籍となった。今季はここまでJ2リーグ戦2試合、天皇杯2試合に出場している。
クラブ公式サイトを通じ、「これまでどんな状況や立場であっても、カターレ富山のために自分ができることを考え戦ってきました。シーズンも残りわずかとなりましたが、最後まで変わらず富山のために全力を尽くします」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF佐々木陽次
(ささき・ようじ)
■生年月日
1992年7月2日(33歳)
■出身地
富山県富山市
■身長/体重
173cm/68kg
■経歴
新庄スポーツ少年団-富山北FC-FC東京U-18-東京学芸大-徳島-富山
■出場歴
J2リーグ:17試合
J3リーグ:154試合24得点
天皇杯:15試合6得点
■コメント
「私、佐々木陽次は、今シーズン限りでサッカー選手を引退することを決断いたしました。
これまでどんな状況や立場であっても、カターレ富山のために自分ができることを考え戦ってきました。
シーズンも残りわずかとなりましたが、最後まで変わらず富山のために全力を尽くします。
厳しい状況が続いていますが、カターレ富山が残留を果たせるよう、皆さんと力を合わせて戦っていけたらと思っています。
最後まで熱い応援を、どうぞよろしくお願いいたします。」
