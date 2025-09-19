²í³Ú±éÁÕ¤äÌ¡ºÍÀâË¡¡¢À¸Á°ÁòÅù¤¬·èÄê¡ª250Ì¾Ä¶¤ÎÁÎÎ·¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖËüÇî»û¡×¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û
µþÅÔ»Ô¤ÇºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¼çÂÎ¤È¤·¤¿ÅÅÎÏÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦TERA Energy³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¶¨»¿¤·¡¢2025Ç¯9·î26Æü(¶â) ¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë250Ì¾°Ê¾å¤ÎÁÎÎ·¤¬½¸¤Þ¤êÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ë1Æü¸ÂÄê¤Î¡ÖËüÇî»û¡×¤ò³«ºÅ¤¹Á´¹ñ¤«¤é½¡ÇÉ¤òÄ¶¤¨¤Æ½¸¤Þ¤ëÁÎÎ·Ã£¤¬¡¢²í³Ú±éÁÕ¤äÌ¡ºÍÀâË¡¡¢À¸Á°Áò¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ê¤É¡¢ÅÁÅýÅª¤Êµ·¼°µ·Îé¤«¤é¿·¤·¤¤ÅÁÆ»¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÁÎÎ·¤¿¤Á¤¬³ÆÊ¬Ìî¤ÇÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¸½Âå¤Î¿Í¡¹¤ËÊ©¶µ¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤ÅÁÆ»¤Î·Á¡×¤òÉ½¸½¤¹¤ëÂ¾¡¢½¡ÇÉ¤´¤È¤ÎºîË¡¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤ÉËÜ³ÊÅª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆüËÜÊ©¶µ¤Î¡Öº£¡×¤Î»Ñ¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢À¸¤È»à¤¬Ì®¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÀä¤¨´Ö¤Ê¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÉ½¤¹¡ÖÀ¸»àÌ®¡¹¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤ß¤ã¤¯¤ß¤ã¤¯¡Ë¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Ï½ª¤ï¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¬Âº¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤ÊÊ©¶µ¤Î»ëÅÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤¤¤Î¤Á¤ÎÆ°Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀÅÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¤â¸÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¡Ö¤¤¤Î¤Á¡×¤ÎÂ¿ÌÌÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¹Í¤¨¡¢ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¡£¤½¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤¬¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿DNA¤äµ»½Ñ¡¢Îò»Ë¤äÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢ËüÇî»û¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸»àÌ®¡¹¡Ê¤·¤ç¤¦¤¸¤ß¤ã¤¯¤ß¤ã¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¸»àÌ®¡¹¡×¤È¤Ï¡¢À¸¤È»à¤¬Ì®¡¹¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¯¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£Ê©¶µ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Î¤Á¤ò¡ÖÀ¸¤È»à¤Î½Û´Ä¡×¤ÈÂª¤¨¡¢À¸¤ÈÉ½Î¢°ìÂÎ¤Ç¡Ö»à¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËüÇî»û¤Ç¤Ï¡¢Ê©¶µ¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Ï½ª¤ï¤ëÂ¸ºß¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤¬Âº¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¤³¦¤Ø¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤ÏÁÎÎ·¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö²¹¤«¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤Ä¤à¤°¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¿Í¤È¿Í¡¢Ê¸²½¤È¼Ò²ñ¤ò·ë¤Ö³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½¡ÇÉ¤òÄ¶¤¨¤¿¶¨Æ¯¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¡ÖÀ¸¤È»à¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢£³µÍ×¡¦¥×¥í¥°¥é¥à
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ËüÇî»û
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¡Á19:30
²ñ¾ì¡§Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî ²ñ¾ìÆâ¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ÅìÆâ¡×
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Åì¥²¡¼¥ÈÉÕ¶á¤ÎÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤ÎÀè¡£¡Ê¥¢¥á¥ê¥«´Û¤ä¥Õ¥é¥ó¥¹´Û¶áÊÕ¡Ë
¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
ÂÎ¸³¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÈ¯°Æ¼Ô¤Î»×¤¤
ð¹Ìî×¢Í³¡Ê¤Ä¤ë¤Î¡¡¤³¤¦¤æ¤¦¡Ë
¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ¡¦³Ð±ß»û¡¿Éû½»¿¦¡¢TERA Energy³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¼èÄùÌò
¡ÖËüÇî¤ËÁÎÎ·¤¬½¸¤¤¡¢ÆüËÜÊ©¶µ¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤ë¡×
°ì¸«´ñÈ´¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤Î»î¤ß¤â¡¢¼Â¤ÏÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Êâ¤ß¤Î±äÄ¹¤Ç¤¹¡£1873Ç¯¤Î¥¦¥£¡¼¥óËüÇî¤Ç¤ÏÊ©Áü¤ä»û±¡ÌÏ·¿¤¬ÊÂ¤Ó¡¢1893Ç¯¤Î¥·¥«¥´ËüÇî¤Ç¤ÏÊ¿Åù±¡Ë±ÑàÆ²¤òÌÏ¤·¤¿ÆüËÜ´Û¤¬·ú¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Ç¯¤Î¡ÖËü¹ñ½¡¶µ²ñµÄ¡×¤Ë¤ÏÀ¤³¦41½¡¶µ¡¦Ìó210Ì¾¤¬½¸¤¤¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï½¡ÇÉ¤òÄ¶¤¨¤¿4Ì¾¤ÎÁÎÎ·¤¬¡¢Ãç´Ö¤äºßÌî¤Î»Ù±ç¼Ô¤È»ñ¶â¤òÊç¤ê¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ³¤¤òÅÏ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¸½Âå¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏ¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤¤¡¢±Ñ¸ì¤ÇÊ©¶µ¤ò¸ì¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë½¡¶µ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ¤ò³Î¤«¤á¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»þ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë³Î¿®¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤É¤¦ÆÏ¤±¤ë¤«¡×¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¡ÖËüÇî»û¡×¤â¡¢¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤¢¤ëÄ©Àï¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ©Àï¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤Ê¤é¡¢2030Ç¯¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤ëËüÇî¤Ç¤â¡¢»þÂå¤òÃ´¤¦¼ã¼êÁÎÎ·¤¿¤Á¤¬ÁÛ¤¤¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢ËüÇî»û¡×¤ò·úÎ©¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Âçºå¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Ø¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÇî»û¤Ï¸½ºß¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£´ë²èÇØ·Ê¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤³¤Á¤é¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://readyfor.jp/projects/expo2025-banpakuji/preview?preview_token=4b3fd9b04dc9e85c3d1870c6d26087ef31fb02e4
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁÎÎ·¾Ò²ð
Ä«ÁÒ ¹ÔÀë¡Ê¤¢¤µ¤¯¤é ¤®¤ç¤¦¤»¤ó¡Ë
¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ ¾È²¸»û½»¿¦¡¿¥Æ¥¯¥ÎË¡Í×È¯°Æ¼Ô
ÅÁÅýÅª¤Ê¤ª·Ð¤ò¥Æ¥¯¥Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¿·¤·¤¤Ë¡Í×¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯°Æ¡£
¾¾ºê ÃÒ³¤¡Ê¤Þ¤Ä¤¶¤ ¤Á¤«¤¤¡Ë
¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ ±ÊÌÀ»û½»¿¦¡¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
X¤Ç¡È¹¶¤á¤¿¡É¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¥Õ¥©¥í¥ï¡¼Ìó1Ëü8400¡£Ëü¥Ð¥¹·Ð¸³¼Ô¡£
±ÊÅÄ ¹°¾´¡Ê¤Ê¤¬¤¿ ¤Ò¤í¤¢¤¡Ë
¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ ÂçÀµ»³¿¿¾ô»û½»¿¦¡¿Ì¡ºÍ»Õ
Ì¡ºÍÀâË¡¥·¥ß¡¼¥º¤ò·ëÀ®¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤â½Ð¾ì¡£¹â¹»¶µ°÷¤âÌ³¤á¤ë¡£
ÉðÅÄ ÀµÊ¸¡Ê¤¿¤±¤À ¤Þ¤µ¤Õ¤ß¡Ë
¾ôÅÚ¿¿½¡ËÜ´ê»ûÇÉ ¹âÁ±»û½»¿¦¡¿Youtuber
Ë¡Ì³·ó¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼·ó¡ÖÉðÅÄÀµÊ¸¤ÎÊ©¿´¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëYouTuber¡£
ÃÓ¸ý Î¶Ë¡¡Ê¤¤¤±¤°¤Á ¤ê¤å¤¦¤Û¤¦¡Ë
¾ôÅÚ½¡ Î¶´ß»û½»¿¦¡¿¡Ö½»¿¦¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¡×Ãø¼Ô
Ç°Ê©¥Õ¥§¥¹¤äÊ©¶µ¤á¤¤¤É¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡¢Ê©¶µ¤È¸½ÂåÊ¸²½¤ÎÍ»¹ç¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£
ÃæÀî Î¶³Ø¡Ê¤Ê¤«¤¬¤ï ¤ê¤å¤¦¤¬¤¯¡Ë
¿ðÀô»û Éû½»¿¦¡¿¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼
¥ê¥¯¥ë¡¼¥ÈÂà¼Ò¸å¡¢¤ª»û¤ò¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÈÁÎÎ·¤ò·óÌ³¡£
Í§¸÷ ²í⾂¡Ê¤È¤â¤ß¤Ä ¤¬¤·¤ó¡Ë
Å·Âæ½¡ÁÎÎ·¡¿»û¼Ò¥Õ¥§¥¹¡Ö¸þ¸»¡×¼çºÅ¼Ô
Ä¶½¡¶µ¤Î³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Õ¥§¥¹³«ºÅ¤äÁÎÎ··óDJ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö±éÁÕ¤â¹Ô¤¦¡£
»Þ×¢ ·Ä¼ù¡Ê¤¨¤À¤Ò¤í ¤¤ç¤¦¤¸¤å¡Ë
¿ò¶½»û½»¿¦¡¿Ê©¶µ·ÏYouTuber
½»¿¦¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢2¤Ä¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ëYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
