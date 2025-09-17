【かっぱ寿司】食べ放題「かっぱの食べホー」がもっとお得に。平日限定の「平日割」は要チェック。

かっぱ寿司は、食べ放題「かっぱの食べホー」に、2025年9月18日から10月1日までの期間、土日・祝を除く平日限定で、中学生以上の利用価格が400円オフになる「平日割」を開催します。

全国179店舗で実施している人気の食べ放題「かっぱの食べホー」で、秋の特別キャンペーンを実施します。

一般・シニアの食べ放題の通常価格が平日限定で400円オフになるほか、学生は「平日学割（800円オフ）」との併用が可能に。対象の学生は最大1200円オフで「かっぱの食べホー」がお得に利用できます。10月8日まで実施予定です。

「かっぱの食べホー」は約100種類のメニューが対象で、中トロや活〆はまち、ほたてなどの高級ネタから、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広くラインアップしています。幼児は無料で利用でき、ファミリーにも大変好評とのこと。

9月12日から公式アプリとウェブで本キャンペーンの予約受付が始まっています。

■利用料金

【メニュータイプA店舗】

一般：通常3890円→3490円（400円お得）

シニア（65歳以上）：通常3390円→2990円（400円お得）

中学生〜大学院生：通常3890円→2690円（1200円お得）

小学生：1990円

幼児：無料

【メニュータイプB店舗】

一般：通常4190円→3790円（400円お得）

シニア（65歳以上）：通常3690円→3290円（400円お得）中学生〜大学院生：通常4190円→2990円（1200円お得）

小学生：1990円

幼児：無料

保護者1人につき幼児2人まで、3人以上は1人につき990円がかかります。

実施店舗など詳細は特設サイトで確認できます。

「平日学割」は会計時にレジで学生証を提示してください。提示した本人に限り有効で、提示した人数分の割引が適用されます。

店舗によって価格や取り扱い商品が異なります。食事を残した場合は実費がかかるほか、シャリを残した場合は1貫につき33円がかかります。車両を運転する人や20歳未満に酒類は提供されません。

※価格はすべて税込です。

