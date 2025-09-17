平安時代に“不動産王国”を築いたお姫さま「八条院」晩年の悲運と莫大な荘園のゆくえ【前編】

読者の皆さんは、日本史の授業で「荘園」という言葉を習ったことがあると思います。荘園は、田んぼや山林を貴族や寺社が所有し、そこで働く人々から年貢を受け取る仕組みです。

土地が増えれば増えるほど、収入や政治的な影響力も大きくなります。今でいえば、不動産をたくさん持つ大地主が、社会のルールや流れにまで力を及ぼしていたようなものです。

そんな「荘園王国」を築き、平安末期から鎌倉初期にかけて特別な存在感を放った女性がいます。それが八条院（はちじょういん）です。

本名を翮子内親王（しょうし／たかこ）といい、1137（保延3）年に生まれました。父は鳥羽天皇、母は藤原得子（美福門院）。当時の朝廷でもっとも力を持った女性のひとりを母に持ち、まさに華やかな環境で育った人物でした。

幼いころからその寵愛を受け、1138（保延4）年には内親王に、さらに1146年（久安2年）には「准三宮（じゅんさんぐう）」に叙されます。わずか10歳ほどの少女に与えられた地位としては破格といえるでしょう。

1155（久寿2）年、兄の近衛天皇が若くして崩御すると、鳥羽法皇は「翮子を女帝に」と考えたとも伝えられます（『今鏡』）。もしこの望みが叶っていたなら、彼女は歴史に名を刻む初の「女帝」となっていたかもしれません。

しかし、彼女は別の道を選びました。1157（保元2）年、翮子は出家し「金剛観（こんごうかん）」と号します。その後、1161（応保1）年、二条天皇の「准母（じゅんぼ）」となり、院号宣下を受けて「八条院」と称しました。

后位を経ずに女院号を授けられるのは、これが初めての例であり、彼女の特別な地位がうかがえます。

ここから八条院は、単なる「皇女」ではなく、「女院」としての力を背景に活躍していくことになります。その原動力となったのが「八条院領」でした。

八条院領のはじまり

1141（永治1）年、鳥羽上皇が出家するとき、自らの荘園の一部を分け与えました。母の美福門院には9か所、そして八条院には12か所。この時点で、彼女はすでに相当の財力を手に入れていたのです。

さらに、1156（保元元）年に鳥羽上皇が亡くなると、美福門院に渡っていた荘園もすべて八条院へ。加えて、平清盛の異母弟・平頼盛や藤原長経といった有力者たちからの寄進も相次ぎました。

1176（安元2）年の作とされる「山科家古文書」によれば、その頃には八条院領はすでに、歓喜光院領17か所以上、弘誓院領6か所、智恵光院領1か所、蓮華心院領4か所、さらに女院庁の直轄地「庁分」が40か所、安楽寿院領までも加わっていたと記録されています。

これらを合わせると、八条院の所領は膨大な広がりを持っていました。彼女の居所である八条東洞院の邸宅は、平安京の中心で華やかさを誇り、まるで一つの国のような存在感を示しました。

宮廷の不動産王としての道

こうして八条院は、女性でありながら宮廷社会における「不動産王」としての力を持つようになります。

次回の後編では、この八条院領がどのように政治と深く関わり、やがて日本の歴史を大きく動かしていったのか。そして八条院自身の晩年に待っていた思いがけない運命について、さらに見ていきましょう。

次回の【後編】に続きます。

参考文献：永井晋『八条院の世界 武家政権成立の時代と誇り高き王家の女性』（2021 山川出版社）