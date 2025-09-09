ÊÆ·³¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¯¤«¡©¡Ö´ñÌ¯¤ÊºÇ¿·¥¹¥Æ¥ë¥¹Äú¡×ÂÀÊ¿ÍÎ¤ÇÄ¹´ü»î¸³¤Ø¡ª ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉ¹âÅù¸¦µæ·×²è¶É¡ÊDARPA¡Ë¤Ï2025Ç¯9·î5Æü¡¢´°Á´¼«Î§·¿¤ÎÌµ¿Í¿å¾åÄúUSX-1¡Ö¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥È¡×¤ÎÄ¹´ü³¤¾å»î¸³¤òÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ë¾å½é¡ª Ìµ¿Í¤ÇÍÎ¾åÊäµë¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥È¡×¿å¾åÄú
¡¡¤³¤ÎÌµ¿ÍÄú¤Ï¡¢ËÉ±Ò´ØÏ¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ëSerco¡Ê¥µ¡¼¥³¡Ë¤¬·úÂ¤¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤¬¾è´Ï¤·¤ÆÁàÁ¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤Àß·×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³»Ë¾å½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥È¡×¤ÎÁ¥ÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹55m¡¢¹â¤µ12.8m¡¢ÇÓ¿åÎÌÌó240¥È¥ó¡£¥Ú¥¤¥í¡¼¥É¡ÊÀÑºÜÎÌ¡Ë¤Ï60t¤Ç¡¢ºÇÂçÂ®ÅÙ¤Ï20¥Î¥Ã¥È¡ÊÌó37km/h¡Ë¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿×Â®¤ÊÀ¸»º¤ÈÀ°È÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Á¥ÂÎ¹½Â¤¤Ï¶ËÎÏ´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÁ¥ÂÎ¥µ¥¤¥º¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ÁÏÑ¤Ë¤¢¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹»ÜÀß¤ä¡¢¥è¥Ã¥È¤ä¥¿¥°¥Ü¡¼¥È¤ÎÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦Ãæµ¬ÌÏÂ¤Á¥½ê¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Äú¤Îµ¬ÌÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¤Ï¤ä¤Ö¤µ·¿¥ß¥µ¥¤¥ëÄú¤Ë¶á¤¤¥µ¥¤¥º¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿Í°÷¤ÎÅë¾è¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤·¤¿¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¾®·¿²½¡¦Äã¥³¥¹¥È²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿®ÍêÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÎ®ÂÎÎÏ³ØÅª¤Ê¸úÎ¨¤âÄÉµÚ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤âºÇÂç¸Â¹ÍÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¤Ì³¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÍøÅÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±¿ÍÑ¤Ï³°ÍÎ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ò¹Ô»î¸³¤Ç¤Ï¡¢¶¯É÷¤ä¹âÇÈ¤È¤¤¤Ã¤¿²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤âÀÇ½¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¹Ò¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À½Â¤¸µ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î²á¹ó¤Ê¾ò·ï¤Ë¤âÂÑ¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥È¡×¤Ï1¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Î8·î11Æü¤Ë¿Ê¿å¼°¤ÈÌ¿Ì¾¼°¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¡¢DARPA¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¥Á¥§¥ë¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥È¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¡¢À¸Â¸À¤¬¹â¤¯¡¢À½Â¤¡¦À°È÷¤âÍÆ°×¤Ç¡¢Ä¹µ÷Î¥¹Ò¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¼«Î§Ê¬»¶·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾ÍèÅª¤Ê³¤·³¤Î¹¶·âÎÏ¡¢¥»¥ó¥µ¡¼Ç½ÎÏ¡¢Ê¼ãëÇ½ÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Í¿Í´Ï¤òÊÝ¸î¡¦Êä´°¤·¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÇÀïÎÏ¤òÇÜÁý¤µ¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿·¤¿¤Ê³¤ÍÎ»º¶ÈÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀè¿ÊÀ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤ÎÄ¹´ü»î¸³¤Ç¡¢ÂÑµ×À¤ä¿®ÍêÀ¤Î¸¡¾Ú¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤È¤Ê¤ë´°Á´¼«Î§·¿Ãæ·¿Ìµ¿Í¿å¾åÄú¡ÊMUSV¡§Medium Unmanned Surface Vessel¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
