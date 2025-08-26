今夏主力CB流出のボーンマス、チェルシーからフランス代表DFディサシ獲得が濃厚に 交渉は最終段階へ
経験豊富なフランス代表DFはチェルシー退団が濃厚になっている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属する27歳のフランス代表DFアクセル・ディサシは今夏の移籍市場でボーンマス移籍が濃厚になっているという。
2023年8月にASモナコから4500万ユーロの移籍金でチェルシーに完全移籍を果たしたディサシ。デビューシーズンとなった23-24シーズンこそプレミアリーグ29試合に先発出場し、2ゴールを記録するなど主力として活躍していたが、昨季は序列が低下。今冬にはアストン・ヴィラへレンタル移籍しており、同クラブではプレミアリーグ7試合、UEFAチャンピオンズリーグでは3試合に出場していた。
チェルシー退団は濃厚になっているディサシだが果たして同じくプレミアリーグのボーンマス加入は実現するのだろうか。
パーマー負傷で— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 22, 2025
急遽先発のエステヴァンが魅せる
得意のドリブルから
エンソのゴールをアシスト
18歳120日でのアシストは
プレミアにおけるチェルシーの
最年少アシストに
プレミアリーグ第2節#ウェストハム v #チェルシー
https://t.co/ota2eW8IQq pic.twitter.com/W99umz03WR