経験豊富なフランス代表DFはチェルシー退団が濃厚になっている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属する27歳のフランス代表DFアクセル・ディサシは今夏の移籍市場でボーンマス移籍が濃厚になっているという。



2023年8月にASモナコから4500万ユーロの移籍金でチェルシーに完全移籍を果たしたディサシ。デビューシーズンとなった23-24シーズンこそプレミアリーグ29試合に先発出場し、2ゴールを記録するなど主力として活躍していたが、昨季は序列が低下。今冬にはアストン・ヴィラへレンタル移籍しており、同クラブではプレミアリーグ7試合、UEFAチャンピオンズリーグでは3試合に出場していた。





そんなディサシだが新天地が間も無く決定する模様。同氏によると、今夏イリア・ザバルニーとディーン・ハウセンが退団してCBが手薄になっているボーンマスは現在ディサシ獲得に向けてチェルシーと交渉を進めており、すでに最終的な条件について話し合っているとのこと。ボーンマスはディサシを最優先ターゲットとして狙い、買取OP付きのレンタル移籍での加入が近づいているという。チェルシー退団は濃厚になっているディサシだが果たして同じくプレミアリーグのボーンマス加入は実現するのだろうか。