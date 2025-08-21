¾®ÎÓ¹ä¡Ö¡í¼«ÎÏ¤Ç¥Ä¥â¤ë¡í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡×ÌÄ¤È½ÃÇ¤ò3¤Ä¤ÎÇ×»Ñ¤Ç²òÀâ
Ëã¿ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ»³¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¡Ö¼«ÎÏ¤Ç¥Ä¥â¤ë¡×¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯¸À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÂÇ¤Á¼ê¤¬¡¢¤³¤Î¶öÁ³¤Î»ºÊª¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥Ä¥â¡×¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·M¥êー¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¡Ö¥í¥Ü¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÃË¡¦¾®ÎÓ¹ä¤¬¡¢¡Ö¥Ä¥â¤Ï¶öÁ³¡£¥Ý¥ó¤ä¥Áー¤Ê¤É¤ÎÌÄ¤¤³¤½¤¬¡È¼«ÎÏ¡É¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÈ¯ÃËÆ»¾ì¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¡Ö¾®ÎÓ¹ä¡Ö¡É¼«ÎÏ¤Ç¥Ä¥â¤ë¡É¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡×ÌÄ¤È½ÃÇ¤ò3¤Ä¤ÎÇ×»Ñ¤Ç²òÀâ¡×¤Ç¤Ï¡¢¾®ÎÓ¥×¥í¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖÌÄ¤¡×¤ÎÅ¯³Ø¤¬¡¢3¤Ä¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÇ×»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥í¥¸¥«¥ë¤ËÅ°Äì²òÀâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î³Ë¿´Åª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶Å½Ì¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¾®ÎÓ¹ä¤ÎÅ¯³Ø¡§¥Ä¥â¤Ï¡Ö¶öÁ³¡×¡¢ÌÄ¤¤Ï¡Ö¼«ÎÏ¡×ーーー¡£
¤Þ¤ºÆ°²è¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¾®ÎÓ¥×¥í¤Ï¾×·âÅª¤Ê»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ä¥â¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¿¤À½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤À¤±¡£´°Á´¤Ë¶öÁ³¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ý¥ó¤ä¥Áー¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬ÀÚ¤Ã¤¿Ç×¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹Ô°Ù¡£¤³¤ì¤³¤½¤¬¡È¼«ÎÏ¡É¤Ç¤¹¡×¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Èà¤ÎËã¿ý´Ñ¤Îº¬´´¤ò¤Ê¤¹¤â¤Î¤À¡£¶öÁ³¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¥¢¥¬¥ê¤Î³ÎÎ¨¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¤âÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤¬¡ÖÌÄ¤¡×¤Ê¤Î¤À¡£
ÌÄ¤¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¡§ÌÄ¤¯Á°¤ÈÌÄ¤¤¤¿¸å¤Î¡Ö²ÁÃÍ¡×¤òÈæ³Ó¤»¤èーーー¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢3¤Ä¤Î°Û¤Ê¤ëÇ×»Ñ¤òÎã¤Ë¡¢¡ÖÌÄ¤¯¤Ù¤¤«¡¢ÌÄ¤«¤¶¤ë¤Ù¤¤«¡×¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤¬¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Îº¬Äì¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÌÄ¤¯Á°¤Î¼êÇ×¤Î²ÁÃÍ¡×¤È¡ÖÌÄ¤¤¤¿¸å¤Î¼êÇ×¤Î²ÁÃÍ¡×¤ò¾ï¤ËÈæ³Ó¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ì¤ÐÌÄ¤¯¡¢¤È¤¤¤¦Ä¶¹çÍýÅª¤Ê»×¹Í¤À¡£
£±¡¢ÌòÇ×¤Î¥Ý¥óÈ½ÃÇ
Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ¤ò2Ëç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤ÇÌçÁ°¤Ç¿Ê¤á¤ì¤Ð¥êー¥Á¤Î¤ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÌòÇ×¤ò¥Ý¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¥êー¥Á¤ËÍê¤é¤º¤È¤âÌò¤¬³ÎÄê½ÐÍè¤ë¾å¤Ë¡¢ÎÉ¤¤·Á¤ò»Ä¤»¤¿¤ê¤È¼«Í³ÅÙ¤¬Íø¤¥¢¥¬¥êÎ¨¤â¾å¤¬¤ë¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÊü½ÆÎ¨¤â²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¥êー¥Á¤ò³Ý¤±¤Æ¥Ä¥âÀÚ¤ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤êÉé¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌòÇ×¤Ï¡¢1ËçÌÜ¤«¤é¤Ç¤â¡Ö¥Ý¥ó¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤¬¹çÍýÅª¤È²òÀâ¤µ¤ì¤ë¡£
£²¡¢°ì¸þÄ°°Ý»ý¤ÎÌÄ¤È½ÃÇ
°ì¸þÄ°¤Î·Á¤òÊø¤µ¤º¤ËÌÄ¤±¤ëÇ×¤¬½Ð¤¿¡£ÌÄ¤±¤ÐÂÇÅÀ¤Ï¾¯¤·²¼¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Ï¹¤¬¤ê¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤äº®°ì¿§¤Ê¤É¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÂÇÅÀ¤Ø¤ÎÊÑ²½¤â¸«¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤â¡¢Áí¹çÅª¤Ê¡Ö¼êÇ×¤Î²ÁÃÍ¡×¤¬¾å¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÌÄ¤¯¤Ù¤¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£
£³¡¢¤¢¤¨¤ÆÌÄ¤«¤Ê¤¤È½ÃÇ
°ìÊý¤Ç¡¢ÌÄ¤«¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·Á¤ÎÎÉ¤¤°ì¸þÄ°¤ÇÌçÁ°¤Ç¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°µÅÝÅª¤Ê¹âÂÇÅÀ¤¬¸«¹þ¤á¤ë¾ì¹ç¤À¡£¤³¤ì¤ÏÌÄ¤¯Á°¤ÈÌÄ¤¤¤¿¸å¤Ç¤ÎÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÌÄ¤¤¤Æ2000ÅÀ¤ÎÄ°Ç×¡¢ÌÌÁ°¤Ç8000ÅÀ°Ê¾å¤¬¸«¹þ¤á¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥¬¥êÎ¨¤òÂ¿¾¯µ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÌçÁ°¤Ç¥êー¥Á¤ò¤«¤±¤¿Êý¤¬´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÖÌÄ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬ºÇ¤â¹çÍýÅª¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ×»Ñ¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÏÆ°²è¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËã¿ý¤Ë¡ÖÌÄ¤¡×¤È¤¤¤¦Éð´ï¤òーーー¡£
¾®ÎÓ¥×¥í¤Î²òÀâ¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬Êú¤¤¬¤Á¤Ê¡ÖÌÄ¤¤Ï°Â¤¤¡×¡ÖÌÄ¤¤Ï¼éÈ÷ÎÏ¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¡¢ÌÚ¤ÃÃ¼Èù¿Ð¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÌÄ¤¤Ï¡¢¶öÁ³¤òÉ¬Á³¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¶Ë¤á¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ê¡Ö¼«ÎÏ¡×¤Î¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤À¡£¤¼¤ÒÆ°²èËÜÊÔ¤Ç¡¢¥í¥Ü¤ÎÄ¶¹çÍýÅª¤Ê»×¹Í¤Î¿À¿ñ¤Ë¿¨¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËã¿ý¤Ë¡ÖÌÄ¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
