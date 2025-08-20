½÷À20¡Á34ºÐ¤«¤é»Ù»ý¤µ¤ì¤ë½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡3°Ì¡ÖÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡×2°Ì¡Ö°²ÅÄ°¦ºÚ¡×¡Ä1°Ì¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¡×¤òÄ´ºº¤¹¤ë¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Î¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡¡supported by DmMiX¡×¤¬¡¢20¡Á34ºÐ¤Î½÷À¡ÊF1ÁØ¡Ë¤«¤é»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë20Âå½÷ÀÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±Ä´ºº¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é1280¿Í¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Ç§ÃÎÅÙ¤ÈÍ¶°úÎ¨¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¡×¤ò»»½Ð¤·¤Æ·ÁÀ®¡£º£²ó¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ´ºº¥Ç¡¼¥¿¤òÍøÍÑ¤·¡¢°ìÅÔ»°¸©ºß½»¤Î10¡Á50ÂåÃË½÷¤ò5ºÐ¹ï¤ß¤Ç³Æ50¿Í¡¢60ÂåÃË½÷¤ò³Æ50¿Í¡¢·×1100¿Í¤ò°ì¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¡¢·×4¥°¥ë¡¼¥×4400¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯8·î15Æü»þÅÀ¤Ç20Âå¤Î¿Íµ¤½÷ÀÇÐÍ¥¤ÎÃæ¤«¤é¡¢2025Ç¯5·îÅÙ¤Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´ºº¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3°Ì¤ÏÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥³¥¢¤Ï38.0¡£2°Ì¤Ï°²ÅÄ°¦ºÚ¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤Ç¡¢39.3¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡1°Ì¤Ïº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Ç¡¢42.7¤Ç¤·¤¿¡£