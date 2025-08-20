【Gap】日本上陸30周年を記念したポップアップショップが各地にオープン。購入者特典の「オリジナルキーホルダー」は絶対ゲットしたい...！
カジュアルファッションブランドの「Gap」は、2025年で日本上陸30周年を迎えました。
この夏、周年イヤーならではのポップアップショップが各地にオープン。特別なプレゼントキャンペーンを実施しています。
ファン必見の購入者特典
計7つのポップアップショップでは、日本上陸30周年を記念した限定オリジナルスウェット（4990円〜）を販売。"Japan"や"1995"をアレンジしたお祝いムード全開のデザインで、サイズバリエーションも豊富です。メンズ・ウィメンズはもちろん、キッズボーイズ、キッズガールズ、ベビー用のアイテムまで揃っています。
店内で商品を8000円以上購入すると、特典として「オリジナルキーホルダー」がもらえます。
ネイビーを基調とした、上品かつポップなデザインのキーホルダーは、ここでしか手に愛らない特別なデザインです。Gapファンなら絶対手に入れたいところ......！
現在開催中の場所は以下の通り。
【8月12日から24日】
Gap ららぽーと名古屋みなとアクルス（2階メインエントランス）
【8月18日から31日】
Gap ららぽーと富士見（ららぽーと富士見 3階フォレストテラス）
【8月19日から31日】
名古屋LACHIC（1階イベントスペース）
【9月10日から23日】
Gap グランデュオ立川
【9月12日から25日】
Gap Outlet イオンレイクタウンアウトレット
【9月13日から23日】
Gap たまプラーザテラス
なお、営業時間はストアによって異なります。
