【Gap】日本上陸30周年を記念したポップアップショップが各地にオープン。購入者特典の「オリジナルキーホルダー」は絶対ゲットしたい...！

カジュアルファッションブランドの「Gap」は、2025年で日本上陸30周年を迎えました。

この夏、周年イヤーならではのポップアップショップが各地にオープン。特別なプレゼントキャンペーンを実施しています。

ファン必見の購入者特典

計7つのポップアップショップでは、日本上陸30周年を記念した限定オリジナルスウェット（4990円〜）を販売。"Japan"や"1995"をアレンジしたお祝いムード全開のデザインで、サイズバリエーションも豊富です。メンズ・ウィメンズはもちろん、キッズボーイズ、キッズガールズ、ベビー用のアイテムまで揃っています。

店内で商品を8000円以上購入すると、特典として「オリジナルキーホルダー」がもらえます。

ネイビーを基調とした、上品かつポップなデザインのキーホルダーは、ここでしか手に愛らない特別なデザインです。Gapファンなら絶対手に入れたいところ......！

現在開催中の場所は以下の通り。

【8月12日から24日】

Gap ららぽーと名古屋みなとアクルス（2階メインエントランス）

【8月18日から31日】

Gap ららぽーと富士見（ららぽーと富士見 3階フォレストテラス）

【8月19日から31日】

名古屋LACHIC（1階イベントスペース）

【9月10日から23日】

Gap グランデュオ立川

【9月12日から25日】

Gap Outlet イオンレイクタウンアウトレット

【9月13日から23日】

Gap たまプラーザテラス

なお、営業時間はストアによって異なります。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）