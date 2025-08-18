JOOCYEEの数量限定「AURORA VEIL」シリーズが登場♡全色を徹底チェック

中国発コスメブランド「JOOCYEE（ジューシー）」から、幻想的な光をまとう新シリーズ「AURORA VEIL（オーロラヴェール）」が数量限定で発売されます。夜空に揺らめくオーロラのきらめきを閉じ込めたようなアイテムは、忙しい日常に寄り添いながら、ふとした瞬間にときめきをくれる存在♡ PLAZAや@cosme TOKYO、ロフトにて8月下旬より順次登場し、オンラインでも手に入る注目のコレクションです。

JOOCYEE 数量限定チーク2色

「ジュエリーシアーチーク」は全2色、価格は各2,090円（税込）。きめ細やかなパールが肌に澄んだ輝きをプラスし、水光感のある血色感を叶えます。

G225 プリズムピンク

淡いベビーピンクで透明感のある可憐な印象に。

G227 コーラルメロン

温かみのあるメロンカラーで、ふわっと明るい血色感を演出。

さらっと快適な仕上がりで、ひと塗りでジュエリーのような輝きを楽しめます。

＆beポップアップ開催♪日本橋で新作UVプライマーリッチモイストを体験

JOOCYEE グロス全4色をチェック

「ジュエリードロップグロス」は全4色展開、価格は各1,980円（税込）。大きめブラシで均一に塗れ、単色使いも重ねづけも自由自在♪

G01 クリスタルローズ

みずみずしいローズピンクで上品な血色感。

G03 クリスタルピーチ（パール入り）

ヌーディーピーチにきらめきを添えたぷるツヤ仕上げ。

G04 クリスタルスノー（パール入り）

クリアブルー×ホワイトブルーパールで印象的に。

G05 クリスタルラベンダー（パール入り）

儚げなラベンダーにシルバーパールがモード感をプラス。

発売日と取扱い店舗情報

発売は8月下旬から、PLAZA、@cosme TOKYO、ロフト（一部店舗を除く）、ロフトネットストアにて。さらに8月22日（金）からはQoo10公式ショップでも販売が開始されます。

数量限定のため、店舗により取り扱いが異なったり、予告なく終了する場合もあるので、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

JOOCYEEでオーロラの輝きをまとう

幻想的なきらめきをまとう「AURORA VEIL」シリーズは、JOOCYEEならではの上品な光彩が楽しめる数量限定アイテム。

頬にふんわり血色を添えるチークと、唇をみずみずしく彩るグロスは、日常のワンシーンを特別に変えてくれます。

手に入るのは今だけなので、ぜひこの機会に自分だけの“オーロラのヴェール”をまとって、静かにきらめく瞬間を楽しんでみてください♪