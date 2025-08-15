Ãæ´Ý¡È¥¢¥ÑÉÔÎÑ¡É¤«¤é1Ç¯¡¢ºÊ¡¦ºûºêÎ¤ºÚ¤¬¥Û¥¹¥Æ¥¹»þÂå¤ò¹ðÇò¤·¤Æ½¸¤Þ¤ëÆ±¾ð¡Ö¹õÎò»Ë¤Þ¤Ç¥Í¥¿¤Ë¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ·ÝÇ½³¦¤ËÃæ´ÝÍº°ì¤È¤¤¤¦Çä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤µ¤¨¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤È¤È¤â¤ËËº¤ì¤é¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯8·î¤Î¥¢¥ÑÉÔÎÑ°ÊÍè¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÉ½ÉñÂæ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿Èà¤ËÂå¤ï¤ê¡¢¤Ä¤¤¤ËºÊ¤¬¤¢¤Î¡È¹õÎò»Ë¡É¤ÎÉõ°õ¤ò²ò¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¼¡¼¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÌÜ¤Î¥¯¥Þ¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ºûºêÎ¤ºÚ¤Î¶á±Æ
¥Û¥¹¥Æ¥¹»þÂå¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¸ì¤ëºûºêÎ¤ºÚ¥¢¥Ê
¡Ö8·î12Æü¡¢¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤¬¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡Ù¤Ë½Ð±é¡£Æü¥Æ¥ì¤ÎÆþ¼ÒÁ°¤Ë1¡Á2¥«·î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö»þÂå¤Î¶ìÏ«¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡VTR¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¡¦»³ËÜÍµÅµ¤µ¤ó¤¬¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÎ®¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÌá¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Èà½÷¤Ï¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÜµÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È¼ÒÄ¹¤ä²ñÄ¹¡É¤È¤¤¤Ã¤¿¸ª½ñ¤¤ÎµÒÁØ¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¤¤¿å½à¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤äµ¤ÇÛ¤ê¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤È²ó¸Ü¡£ÂÐ±þ¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤ò¤ß¤«¤Í¤ÆÅ¹¤Î¥Þ¥Þ¤«¤é¡Ø¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤«¤¤¡©¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤Î¤¢¤È¡¢ºûºê¤ÏÆü¥Æ¥ì»þÂå¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼Ò°÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÂÎ°é²ñ·Ï¤Ç¡¢¾å²¼´Ø·¸¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶É¥¢¥Ê¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æþ¼ÒÁ°¤Î¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤Þ¤Ç¤¢¤±¤¹¤±¤Ë¸ì¤ëºûºê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¡£
¡Ô¤È¤¦¤È¤¦¹õÎò»Ë¤Þ¤Ç¥Í¥¿¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡Ä¡Õ
¡Ô¤¢¤ì¤À¤±¤´¤Í¤¿¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÏÃÂê¤ò¼¤á¤¿ÅÓÃ¼Ê¿µ¤¤ÇÃý¤ë¤Î¤«Êò¤ì¤¿¤Ê¤³¤Î¿Í¡Õ
¡ÔÃæ´Ý¤Î²Ô¤®¤¬°¤¤¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤ÈÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤« ¡Õ
¡¡
¡¡¤Ê¤É¡¢Æ±¾ð¤ä°¥¤ì¤ß¤ò´ó¤»¤ë¼Ô¤â¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡¢ºòÇ¯8·î¡¢É×¤ÎÃæ´Ý¤Ï¡¢20Âå¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤È¡Ö¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÇÌ©²ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢ÊÄÅ¹µÙ¶È¾õÂÖ¤À¤«¤é¤À¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß
¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÈ¯³Ð¸å¡¢Ìµ´ü¸Â¶à¿µ¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Ãæ´Ý¤µ¤ó¡£º£Ç¯1·î¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¡Ø²È»ö¥ä¥í¥¦!!!¡Ù¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Î½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤Ï¡È·ÑÂ³Ãæ¡É¡£¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢6·î24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¿ÍÀ¸¤Ç1ÈÖÄ¹¤«¤Ã¤¿Æü¡Ù¤ËVTR¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¡¢¤ª¤è¤½10¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÃÏ¾åÇÈ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¾¤Ï¡¢TOKYO MX¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×
¡¡¤ä¤à¤Ë¤ä¤Þ¤ì¤ººûºê¤Ï6·î30Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØºûºêÎ¤ºÚ¤ÎÆü¾ï¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤ò³«Àß¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢45Æü·Ð¤Ã¤¿8·î14Æü15»þ¸½ºß¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¤Ï2670¿Í¤È¤¤¤¦»´Øë¤¿¤ë¿ô»ú¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤ÇÈà½÷¤¬²ò¶Ø¤·¤¿¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡¢¤¢¤ë´÷¤Þ¤ï¤·¤¤µ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¡£Ì±Êü¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö11Ç¯Á°¤Î2014Ç¯¡¢ºûºê¤µ¤ó¤ÏÍâ2015Ç¯ÅÙ¤Î¿·¿Í¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆü¥Æ¥ì¤Ø¤ÎÆþ¼Ò¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹·Ð¸³¤ò´Õ¤ß¤¿¿Í»öÉô¤«¤é¡¢¡Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÀ¶Î÷À¤ËÁê±þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤·¤ÆÆâÄê¤ò¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÊì¿Æ¤ÎÃÎ¿Í¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¶äºÂ¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ª¼êÅÁ¤¤¤òÍê¤Þ¤ì¡¢¥Û¥¹¥Æ¥¹¤È¤·¤Æ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¶É¤Ï½ÅÂç°ãÈ¿¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±Ç¯11·î¡¢Èà½÷¤Ï¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¤ÆÅìµþÃÏÊýºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¡£Åö½éÆü¥Æ¥ì¤âÁ´ÌÌÅª¤ËÁè¤¦¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤ÏÀ¤ÎÆ°¤¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¤¿¤Î¤«ÂÖÅÙ¤òÆð²½¡£Î¾¼Ô¤ÏÏÂ²ò¤·¡¢ºûºê¤µ¤ó¤ÏÌµ»ö¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢Èà½÷¤ÏÅìÍÎ±ÑÏÂ½÷³Ø±¡¤ÎÂç³ØÀ¸¡£Å·²¼¤ÎÆü¥Æ¥ì¤òÁÊ¤¨¤¿¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºûºê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆü¥Æ¥ì¤ÈÙæ¤á¤¿¤Î¤Ï¶ì¤¤µ²±¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡¢¶äºÂ¥Û¥¹¥Æ¥¹»þÂå¤ÎÏÃ¤Ï¡ÈÉõ°õ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£¤â¤Ï¤ä¡¢ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡£