POP MARTで人気の「LABUBU」グッズが予約販売！《15日15時から》

中国発の総合アートトイ・フィギュアメーカー「POP MART」の人気アイテム「THE MONSTERS Big into Energy シリーズ ぬいぐるみペンダント」が、2025年8月15日15時0分から、公式オンラインストアにて予約販売を開始します。

グラデーションカラーが"ゆめかわいい"シリーズです。

最遅発送は10月30日

価格は1個2255円。ブラインド形式での販売で、ノーマル6種＋シークレット1種のいずれかが入っています。シークレットタイプが当たる確率は1／72なので、当たったらかなりラッキーですよ。

重複なしの「アソートボックス」（6個入り・1万3530円）の販売もあります。

日本国内の直営店での取り扱いもありますが、8月14日に「POP MART JAPAN」のXアカウント（＠POPMARTJapan）にて、以下のように販売を制限することが発表されました。

「今後は実店舗におきまして、入店整理券の抽選で当選されたお客様の時間帯に限り販売致します。なお、入店整理券はご購入を確約するものではなく、在庫には限りがございます。品切れの際は何卒ご容赦ください」

オンラインストアの8月15日販売分の最遅発送は10月30日となっています。人気のアイテムなので、欲しい人は早めに確保して。

「THE MONSTERS」（ザ・モンスターズ）は、北欧の森に住む小さくて遊び好きな妖精たちのシリーズです。その中でも特に人気のある「LABUBU」（ラブブ）は、好奇心旺盛で活発な妖精で、サイズは一般的な家猫ほど。少しだけいたずら好きですが、無邪気で純粋な心を持っています。

そんなLABUBUは、「Yahoo！検索大賞2024」のネクストブレイク商品部門に選出されており、グッズは発売されるたびに争奪戦になります。

＜参考＞

POP MART JAPANオンラインストア「THE MONSTERS Big into Energy シリーズ ぬいぐるみペンダント」

（C）POP MART ＆ How2work Limited & Kasing Lung.

（C）POP MART. All rights reserved.

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）