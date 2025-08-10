Photo: SUMA-KIYO

モンベルで夏を攻略しよう。

日本のアウトドアブランド、mont-bell（モンベル）。優秀なアイテムが目白押しの同ブランドですが、「夏を乗り切る」ためにピッタリの製品もあるんです。

昨今のあまりにも暑い夏、モンベルのプロダクトで快適に過ごしてみませんか？今回は、夏を乗り切るのに最適な、モンベルの隠れ名品についてまとめてご紹介いたします。

デッドスペースを巧みに使える保冷剤

Photo: SUMA-KIYO

モンベルから発売されている｢フレックス コールドパック｣は、折り曲げられることが特徴の保冷剤。保冷剤というと四角いものが一般的ですが、本製品はフレキシブルに折り曲げることが可能になっています。

折り曲げることの大きな利点は、「デッドスペースを効率的に利用できるようになる」ということ。板状の保冷剤では対応できなかったクーラーボックスのコーナー部分や、飲食物の隙間などのデッドスペースを有効に活用することで、より沢山のものを詰め込むことができるようになります。

また、ものに巻き付けて使うことができるのも｢フレックス コールドパック｣ならでは。保冷剤に触れる表面積を増やすことができるので、短時間でキンキンに冷やすことができます。

Photo: SUMA-KIYO

保冷剤の種類によっては、表面温度がマイナス10度以下になるものもあるのですが、この｢フレックス コールドパック｣は0度付近を長時間キープする保冷剤です。一般的な家庭用冷蔵庫の温度はおよそ2度〜5度なので、それに近い温度で飲食物を冷やしておくことが可能。これなら飲食物が冷えすぎて凍ってしまう必要もありません。

ひとつあるだけでも、クーラーボックスをこれまで以上に有効活用することができそうですね。

背中のムレを防止するパネル

Photo: 三浦一紀

夏場のリュックは、背中が蒸れて非常につらい…。カバンとしては使いやすいリュックですが、酷暑の中では、こうしたデメリットもありますよね。

そんな時におすすめなのは、モンベルの｢ファンブロー 3Dメッシュバックパネル｣。

こちら、もともとはmont-bellのファン付きウェア｢ファンブローシリーズ｣に付属するパーツなのですが、単体でも販売されており、リュックにも取り付けることが可能になっています。

本製品は、潰れにくいメッシュ構造になっており、リュックと背中の間に挟み込むことで、風の通り道を確保し、通気性を高めることができるようになります。

Photo: 三浦一紀

リュックへの取り付けもカンタンで、本体のストラップをリュックのショルダーにかけるだけでOK。リュックの大きさにもよりますが、外から目立ちにくいのもうれしいポイントです。

「背中が冷たい！」というほどの効果があるわけではありませんが、歩く時や風が吹いている時などは、空気がリュックと背中の間を突き抜けていく感覚があるとのこと。

あらかじめ、冷蔵庫などで冷やしておく必要がないのもいいですね。夏場の背中の不快感緩和に一役買ってくれそうなアイテムです。

晴雨兼用、高機能で軽量な日傘

Photo: mio

モンベルの日傘｢サンブロックアンブレラ 55｣、その大きな特徴は軽さ。200gと非常に軽量な上、畳んでケースに収納すると約27cmとコンパクトになってくれます。荷物が多いと汗をかいてしまいますから、軽量かつ小さいのは夏場でも使いやすい仕様ですね。

また、UVカット力も確かな性能となっています。紫外線波長（UV-A、UV-B）全域の遮へい率の平均を表している｢紫外線遮へい率｣は、99.7%ととても頼もしい値です。

Photo: mio

さらに、表地のシルバーのコーティングは、日差しを反射し遮熱効果を発揮。元記事筆者が実際に使ってみたところ、体感温度が段違いだったとのこと。直射日光をしっかりとガードしてくれるため、火照るような身体の暑さが緩和されるようです。

晴雨兼用なため、急な雨にも対応可能。骨長が55cmあるため、雨傘としてもしっかり活躍してくれます。夏場はこれを持っておくだけで、数段快適に過ごすことができそうですね。

