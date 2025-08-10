テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が9日までに、自身のインスタグラムを更新。

6日に出演した「KANSAI COLLECTION 2025 AUTMN＆WINTER」（京セラドーム大阪）でのファッションを投稿した。

「関西コレクション2025 A／Wありがとうございました」と感謝し、黒のレザー風コーデや、黒いメイド風衣装、チェックのシャツに黒デニム姿などを公開。「初めての関西コレクション、初のランウェイでドキドキだったけど楽しくてあっという間でした とても貴重な経験になりました」と思いをつづった。

ファンやフォロワーからも「格好いいぃぃ」「いつもと雰囲気違うけど似合っててかわいい」「かわいいすぎ」「宇宙レベルの可愛さ」「顔ちっちゃ」「足細」「色っぽくてよき」「オールアップ綺麗すぎてやば」などのコメントが寄せられた。

新山は福岡県出身。インスタグラムやTikTokの投稿などで人気を博し、今年5月放送のABEMA番組で「石原さとみ似の美女」として出演し、香取慎吾らから大絶賛され注目度がさらに高まった。