家計の心配が尽きない妻…本当は「夫の親せきの結婚式に参列したくなかった」地獄の時間｜夫の手取りは18万円【ママリ】

この物語は、共に20歳で 結婚 し子どもを授かった2人の 主婦 が夫の手取りが18万円という厳しい現実の中で、それぞれの価値観で 夫婦関係 や生活がどのように変化していくのかを描いたお話です。主人公メイカは、生活の苦しさに不満を募らせ、夫との関係もギクシャクしていきます。 一方、同じく夫の収入が18万円の すみれ は、厳しい状況の中でも夫を支え、感謝の気持ちを大切にしていました。 その違いが、夫婦の未来に大きな影響を与えていきます。夫の従兄弟の 結婚 式に参列することになり、旅行のために貯めていた5万円をご祝儀に充てたメイカ。お金の心配でモヤモヤした気持ちを抱えながら、 結婚 式に参列しますが…。もっち・女たちの体験談・漫画(@mocchi_kakeii)さんの作品『夫の手取りは18万円』第21話をごらんください。

20代で結婚・出産を叶えた主人公・メイカですが、夫の給料が30代になった今も上がらないことに不満を抱いています。





夫側の親せきの結婚式、メイカにとっては退屈な時間だったようです。

夫も親せきの人たちも、お祝いムードの中、おしゃべりが尽きないようです。ですが、メイカは興味がなさそうに相づちを打つだけ。

夫側の結婚式、知り合いも少なく、退屈に感じてしまう気持ちもわかりますが、明らかに顔に出てしまっているようです。

メイカにとって、お金のことがいちばんの気がかりです。そのため、結婚式に参列することよりも、ご祝儀を払うのがもったいないと感じています。

久しぶりに親戚たちに会えてうれしそうな夫を横目に、メイカは孤独と惨めさを感じていました。



幸せそうな親族の中で、たったひとりお金の不安を抱える自分だけが取り残されているように感じていました。

不満と感謝、あなたはどっち？

この物語の主人公メイカと友人のすみれは、どちらも若くして結婚・出産し、似た経済状況から結婚生活をスタートさせました。しかし、夫に感謝の気持ちを伝えるすみれと、夫に不満ばかりを抱えているメイカ、2人の考え方の違いによって、その後の生活では明暗が分かれていきます。



メイカは苦しい生活の中で、SNSで見るキラキラした友人たちと自分を比べて不満が募り、収入の低い夫を責めるようになってしまいます。 一方のすみれは、同様に厳しい生活の中でも、働いてくれる夫に感謝し、2人で乗り越えようと前向きに支え続けました。



家庭の経済状況をすぐに変えることはできませんが、お互いを思いやり支え合うことで、未来は確実に変わっていきます。



結婚生活で本当に大切なのは収入の多さではなく、どれだけお互いを思いやって生きていけるか。 『夫の収入は18万円』は、そんな夫婦の本質的な幸せについて考えさせてくれる作品です。

記事作成: lilyco_cw

（配信元: ママリ）