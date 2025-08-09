ÃæÆü22ºÐÆâÌî¼ê¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ð¥±¥â¥Î¡×µÕ¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¤ÎÈþµ»¤ËX¶½Ê³¡¡¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î´°Éõ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¡¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÅÚÅÄ¤Ï¹¥¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤êÎ©¤Æ¤¿¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡ÃæÆü¤Ï8·î9Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤Ë2¡Ý0¤Î´°Éõ¾¡Íø¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬23ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬µ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿Åêµå¤òÈäÏª¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤è¡ªÎ¶¶õ¤ÎµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥í¡¼¥·¡¼¥ó
¡¡ºÇÂ®155¥¥í¤Îµå°Ò¤¢¤ëÄ¾µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤âºã¤¨¡¢6²ó¤Þ¤Ç¹ÅçÂÇÀþ¤ò»¶È¯2°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤ë¤È7²ó¤Ë¤Ï°ì»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢ÌðÌî²íºÈ¤ò°ì¥´¥í¡¢ÂåÂÇ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¾®±à³¤ÅÍ¤ò¥Ë¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢²ñ¿´¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£Áê¼ê¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤òÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë8²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢º£µ¨ºÇÂ¿¤Î132µå¤È¼«¤é¤ÎÎÏÅê¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¾¡Íø¤ò½Ë¤¦¤È¡¢9²ó¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¼é¸î¿À¡¢¾¾»³¿¸Ìé¤¬6·î27Æü¤Î¹ÅçÀï°ÊÍè¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤È¤³¤Á¤é¤âÎÏ¶¯¤¯Äù¤á¡¢29¥»¡¼¥ÖÌÜ¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ç¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼¤¬3°ÂÂÇ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁ´ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³èÌö¡£¤Þ¤¿¼é¤ê¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¹¥¼é¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö7ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÅÚÅÄÎ¶¶õ¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿6²ó1»à¤Î¾ìÌÌ¡£
¡¡1ÈÖ¤ÎÂçÀ¹Êæ¤¬Êü¤Ã¤¿»°Í·´Ö¤Ø¤ÎÂÇµå¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¡¢ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇµÕ¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÊáµå¤¹¤ë¤È¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¡£°ìÅÙ¤Ï¥»¡¼¥Õ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¡£¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤ê¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¡ØDAZN¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡Ù¤ÎX¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤È¡ÖÅÚÅÄÎ¶¶õ¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö´´Î¶¤ÎÆóÍ·´Ö¤¬Å´ÊÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ú¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¡¡Á¡ª¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Ð¥±¥â¥Î¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤«¤é¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤Ï7·î31Æü¤Ë1·³¤ËºÆ¾º³Ê¡£¸½ºß¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤³¤Á¤é¤â¹â¤¤¼éÈ÷ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÅÄÃæ´´Ìé¤¬ÆóÎÝ¤ò¼é¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃæÆüÅÁÅý¤ÎÆóÍ·´Ö¤Î¼éÈ÷¥·¡¼¥ó¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£