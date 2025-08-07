カジュアルでありながら、きちんとした印象！ “プレッピースタイル”がトレンドに

今シーズンの注目トレンドの一つが、カジュアルでありながら、きちんとした印象に仕上げてくれるプレッピースタイル。今っぽいエッセンスを加えた使いやすいアイテムに注目です。

シック×ポップなマルチカラーチェック

マフラー￥39,600（ジョシュアエリス／真下商事 TEL. 03-6412-7081） カットソー￥26,400（ジェイビーアタイア／エストネーション TEL. 0120-503-971）

グリーンや水色、赤など、配色が楽しいマフラーは、カシミア100％で、なんとも肌触りがいい。

厚底なのに軽い！ Tバーローファー

ローファー￥83,600（へリュー／へリュージャパン オフィシャルオンラインストア） ソックス￥3,630（パンセレラ／真下商事）

クラシックなカウレザーシューズに超軽量のソールを組み合わせた。

トラッドなのに新しいセットアップスタイル

ジャケット￥104,500 パンツ￥48,400（共にハイク／ボウルズ TEL. 03-3719-1239） ラガーシャツ￥30,800（ジェーン スミス／ロンハーマンカスタマーサポート TEL. 0120-983-781） シューズ￥53,900（ピッピシック／エストネーション）

落ち着いたブラウンがシックな千鳥格子柄のジャケットとパンツは、ウール100％で上質な雰囲気に。ジャケットは肘から下が大胆に開いていて、トラディショナルなアイテムに新鮮さをプラス。さらに、ショート丈のパンツがなんとも軽やか。セットアップで着たくなる。

手にしっくり馴染むスムースカウレザー

バッグ￥49,500（プンティ／エルディスト ショールーム TEL. 03-4361-7243） ベレー帽￥30,800（ロレール／クオリネスト TEL. 03-6273-3536）

クラッチとショルダーの2WAYバッグ。ゴールドの金具がさりげなく華やか。

ひざ下丈＆プリーツにスクールガール感が漂う

￥35,200（エストネーション）

レトロな空気感が新鮮なグレーのチェック柄スカートがお目見え。Aラインと大きなプリーツのディテールによって、はいた時に自然と美しいシルエットが完成する。