２０１７年１０月から米国に活動拠点を移したお笑いコンビ「ピース」の綾部祐二アメリカに染まった最新姿をシェアした。５日にインスタグラムで「Ｈａｐｐｙ２５０ｔｈＡｍｅｒｉｃａ」とつづった綾部。アメリカ国旗を背景にバイクと写った写真や、ドジャースなどで投手として活躍した野茂英雄氏の背番号が入った真っ赤なトレーナー姿など、さまざまなショットを披露している。これらの写真には、たくさんの「いいね