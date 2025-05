打ちたて、茹でたてのうどんを気軽に。売り切れ御免（麺）の駅直結の穴場店！

グルメなあの人の“推し麺”とは? 今回訪れたのは、食べロググルメ著名人・山本憲資さんがおすすめする、青山一丁目駅に直結する「手打うどん いわしや」。打ちたて、茹でたてならではのおいしさを伝える“穴場店”をご紹介します。

〈これが推し麺!〉

食べロググルメ著名人・山本憲資さんがお気に入りの推し麺をご紹介。

今回訪れたのは、東京メトロ・都営地下鉄の青山一丁目駅に直結する「手打うどん いわしや」。兵庫県・西宮市の本店は、行列ができることもめずらしくない繁盛店。その暖簾分けとして、打ちたて、茹でたてならではのおいしさを伝える“穴場店”を、知っておいて損はなし!

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

青山エリアでも味と使い勝手の良さはピカイチ! 実はうどん店の激戦区!?

東京メトロや都営地下鉄など、複数の路線が乗り入れる駅が隣接していることも、一つの理由かもしれないが、意外にも青山界隈にはうどんやそばの店が多い。老舗や全国に展開するチェーン店など業態はさまざまで、周辺のオフィスで働く人にとっては、“気軽で健康的なファストフード”のような役割を果たしているようにも思える。

大好物の麺の中でも「うどん店リストのアップデートは欠かさない」という山本さんが行きつけにする「手打うどん いわしや」は、青山一丁目駅に直結しており、開店から麺が売り切れるまで通しで営業する利便性もあって、ランチの時間帯以外でもひっきりなしに客が訪れる。

休憩時間を取らずに、麺が売り切れるまで営業。早いときは、夕方前に店じまいということも。駅に直結したビルの飲食店フロアに店を構える

山本さん

青山界隈でおいしいうどん屋さんを探していて、まさに食べログで見つけました。

明るく、広々とした店内。ショーケースに並んだ天ぷらはセルフで選ぶスタイル

「できるだけ、できたての状態で召し上がっていただくと、よりうどんや出汁のおいしさを感じていただけると思います」と話すのは、店長の佐藤信哉さん。焼肉店やイタリアンなどの経験も

うどんと大きく書かれた暖簾に吸い寄せられるように店に入ると、スタッフが明るくお出迎え。入口横には麺を打つスペースが設けられており、気分が高まる。

ぶっかけ、冷玉、肉うどんにカレーうどんなど、気分や好みで「今日は何にしよう」と思案する時間もまた楽しい。厨房では専用釜でぐつぐつとうどんが茹でられており、提供のタイミングに合わせて氷水で茹でたてをしっかり締める。

山本さん

うどんはもっちり、シコシコとした食感。コシもあって、小麦の旨みがダイレクトに伝わります。

メニューを決めたら、先に会計を。生卵やチーズなど追加トッピングもあり、自分好みにカスタムするのも通う楽しみ

多いときはランチ時だけで220食出ることも。注文ごとに専用釜で茹でて提供

茹で上がったうどんは氷水でぎゅっと締める。「寒い日も暑い日も、こうすることでうどんの食感が格段によくなるんです」と佐藤さん

「釜茹でのタイミングでふわっと小麦の香りが広がるのが、鮮度のよいうどんの証拠」。しっかりと水切りをして盛り付ける

実は「いわしや」の本店があるのは、兵庫県の西宮市。高知県で讃岐うどんの修業を積み、地元で開業したオーナー直伝の味を妥協なく、東京で再現している。その日の気温でうどんの塩分を変える仕込みはもちろん、関西と関東は水の質が異なるため、生地の配合を変える工夫も。

厳選した小麦を使用したうどんは、コシとふんわりした食感を備えており、つるんとしたのど越しや口に広がる優しい甘みが特徴的。麦の香りを楽しんでほしいと“打ちたて”にこだわるため、麺が売り切れ次第、その日は店じまいとなる。

必ず頼んでほしいメニューとは?

最近は、海外からの客も多く訪れるという同店。まず、何を注文すべきか悩むところだが、迷ったらまずは温と冷を選ぶことができるぶっかけがおすすめ。

推薦人の山本さんが「うどんもおいしいのですが、お出汁のすっきりとした旨みも身に染みます」と言うように、昆布や数種類の魚節を使った出汁のファンも多い。ぶっかけやかけうどんで、それぞれかえしや配合を変えて味の濃さを調整しており、それもまた「毎日でも食べ飽きない」と思わせる理由だ。

「ぶっかけ」830円。うどんと出汁の風味をストレートに。つややかな麺の美しさにも食欲がそそられる

山本さん

いりこと昆布のお出汁がこれまたおいしい。うどんとのバランスが良く、麺を噛みしめたときの甘みと重なり合います。

東京の水質に合わせて本店とは小麦の配合を変えるなど、工夫を重ねてうどんのおいしさを追求

リピーターの心を掴んでいるラインアップも気になるところ。基本的には本店と同じメニューを揃えているが、青山の店で開発され、本店でも提供されるようになったのが「ほるうどん」だ。脂つきがよい新鮮なシマチョウと、肉うどんに用いる肉を炊いた出汁ににんにくを合わせたスープがスタミナ補給にぴったり。ホルモン鍋の〆にうどんを入れて食べるイメージで考案されたというエピソードにも納得の、クセになる味だ。

「ほるうどん」1,300円。ホルモンダブルは+500円。まずはそのままスープの味を楽しんでから別添えの辛み味噌を加えて食べるのもおすすめ!

山本さん

少し疲れ気味のときなど、無性にほるうどんが恋しくなります。麺とスープの相性が抜群で、食べ終わる頃にはすっかり元気に。

天ぷらも常時9種前後用意。1つ180円から。うどんにトッピングしても、もちろんそのまま食べるもよし

昔から変わらないうどん店の“ファスト”な感覚を残しながらも、素材を吟味し、うどんのおいしさを幅広い世代に広めるために。さくさくと軽やかな衣をまとった天ぷらをトッピングして、ちょっと贅沢な気分を楽しむなど、進化する“日本のソウルフード”には、空腹を満たすだけではない魅力がある。

<店舗情報>◆手打うどん いわしや 青山店住所 : 東京都港区北青山1-2-3 青山ビルヂング B1FTEL : 050-5596-1617

