歌手のMayJ.さん(36)が2025年4月20日、自身のインスタグラムを更新し、私服姿を披露した。

黒のニット×デニムパンツコーデ

MayJ.さんは「10minutes before going on stage...LITERALLY」といい、「私服 デニムはYouTubeで紹介した最近の購入品だよ」とつづり、9枚の写真を投稿した。また、「今日のコーデ」を意味するハッシュタグ「#OOTD」を添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、ヘアスタイルはリボンで髪をまとめ、ハーフツインテールに。ファッションは、黒のニットとデニムパンツを着用。後ろを振り向きながら微笑んで見せたり、しゃがみ込んだり、笑顔でウィンクしたりとさまざまなカットを公開した。

この投稿には、「美しい」「ママなのにママに見えん」「カッコイイ!&...華麗」「二度見しちゃうよ」「めっちゃ可愛い」といったコメントが寄せられていた。

May J.さんは22年、俳優の尚玄さんとの結婚を発表。23年に第1子出産を公表した。