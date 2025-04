5月24、25日に千葉・幕張メッセ 国際展示場 9-11 ホールで開催される音楽 フェス 『POP YOURS』の公式サイトが26日に更新され、25日のヘッドライナーだったラッパー・JJJさん(享年35)が今月13日に死去したが、予定を変えることなくJJJさんをヘッドライナーとして開催すると発表した。JJJさんの死去が発表された際、同 フェス はJJJさんを 追悼 するとともに「当日のプログラムの変更など今後の対応につきましては、詳細が決まり次第『POP YOURS』公式ウェブサイトおよびSNSを通じて改めてご案内申し上げます」と説明。この投稿に対し「ヘッドライナーは絶対変えないで」「何があろうとトリはjjjだよ」「みんなで歌おう」などとコメントが寄せられていた。

この日の公式サイトでは「『POP YOURS 2025』DAY2のヘッドライナーとしてご出演を予定しておりましたJJJ様が、4月13日にご逝去されました。謹んで哀悼の意を表するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上げます」と、JJJさんを改めて 追悼 「JJJ様が生前、真摯に音楽と向き合い創り出してきた数々の楽曲やパフォーマンスは多くのリスナーを魅了し、音楽シーンに計り知れない影響を与えてきました。その偉大な功績に深く敬意を表し、『POP YOURS 2025』DAY2のヘッドライナーは予定通り『JJJ』として開催いたします。何卒よろしくお願い申し上げます」と記した。JJJさんは1989年生まれ。川崎出身のトラックメイカー/プロデューサー、ラッパー、DJ。2013年2月にfebb as Young Mason、KID FRESINOと共に結成したFla$hBackSの『FL$8KS』でデビュー。2014年11月、ソロ・1stアルバム『Yacht Club』、2017年2月に2ndアルバム『HIKARI』を発表した。2019年から2021年にかけて「flame」「loops」「STRAND feat. KEIJU」「Cyberpunk feat. Benjazzy」を配信シングルでリリース。23年に3rdアルバム『MAKTUB』、2024年1月にニューシングル「Kids Return」を配信リリースしていた。SPACE SHOWER MUSICなどが14日、公式サイトでJJJさんの死去を発表。「JJJを応援してくださっている皆様にお知らせがあります。JJJ(享年35歳)が昨日4月13日に都内の病院で永眠しました。生前賜りました、ファンの皆様、 友人、関係者の皆様のご厚意に深く感謝申し上げます」とした。