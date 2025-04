こっちのけんと 初のアニメ化！UHA味覚糖「UHAグミサプリ」

UHA味覚糖は、サプリメントブランド「UHAグミサプリ」のCMを、4月19日(土)より公開します。

UHA味覚糖は、サプリメントブランド「UHAグミサプリ」のCMを、4月19日(土)より公開。

CMソングはアーティストのこっちのけんとさんに「はいよろこんで」の替え歌を制作。

本人初のアニメ化を実現!替え歌と踊りが印象的なCMを楽しめます。

■こっちのけんと、本人初のアニメ化!

美味しく手軽に続けやすいサプリメント「UHAグミサプリ マルチビタミン」。

今回はUHAグミサプリをいろんなユーザーにおすすめするキャラクターとして、こっちのけんとさんを初のアニメ化!イラストレーターはオモコロライターであり、漫画家でもある室木おすしさんが担当しています。

クセになる独特のデザインと、“あのダンス”をキレキレに踊るテンポの良い動きにもご注目ください。

■「はいよろこんで」の替え歌でUHAグミサプリの特徴を表現

「UHAグミサプリ マルチビタミン」は、不足しがちな11種類のビタミンを、水なしで手軽に補給できるサプリメント。

そんなポイントを伝えるため、こっちのけんとさんの大ヒット曲「はいよろこんで」を替え歌に!クセになるオリジナルソングの歌詞をうまく活用しながら、UHAグミサプリの特徴を“とことん・とんとん”伝える内容となっています。

【CMストーリー】

ある女性が部屋で暴飲暴食をしていると…それを見つけたこっちのけんとさんが登場!乱れた食生活をお助けする「UHAグミサプリ マルチビタミン」をおすすめ!「はいよろこんで」のメロディーに乗せて、UHAグミサプリの特徴を歌いながら踊るストーリーです。

オリジナルとリンクしている歌詞や、テンポの良いアニメーションが見どころです。

【縦型ムービー】

あこがれのアイドルのビジュアルに想いをはせていますが…机には大量のファストフードやスナック!そんな女性の様子を窓の向こうから発見するこっちのけんとさん。

女性の前に登場し、「UHAグミサプリ マルチビタミン」を教えてあげるというお話です。

女性に焦点を当て、CMストーリーの前半を深く描く縦型動画となっています。

CMとは違った演出が楽しめます。

縦型ムービー

【プロダクションノート】

録音は都内某所のスタジオにて実施。

ミーティングのあと、ブースに入ってCMソング用の歌詞を歌うこっちのけんとさん。

その瞬間…聞いていたスタッフから「本物だ…」という感動の声が!その後、「はい グミサプリ♪」の歌い方を商品名を目立たせるか、それとも原曲に寄せるかなど、いろいろな提案をいただきながら順調に録音が進んでいました。

しかし、途中でどうしても原曲の歌詞を歌ってしまう場面も。

これを聞いたスタッフはさらに「本物だ…!」という声をあげていました。

その後も、ハモリパートやオクターブ上、オクターブ下など、とんでもない量の声を重ねていくこっちのけんとさん。

こうやってあのサウンドはできていくんだと、一同が感心した瞬間でした。

歌い方などを一緒に工夫して完成したCMソング、ぜひ楽しめます!

プロダクションノート

撮影現場の様子はメイキングで見ることができます。

メイキング映像: https://youtu.be/bmlYrSGQIrk

【プロモーション概要】

<TVCM>

タイトル : 「とことんビタミン〜マルチビタミン〜」篇 15秒

https://youtu.be/Icl8Xq4ETAk

放送開始日: 2025年4月19日(土)〜

放送地域 : 全国にてオンエア

<WEB CM>

タイトル : 「とことんビタミン〜マルチビタミン〜」篇 縦型ムービー

配信開始日: 2025年4月19日(土)〜

公開サイト: UHA味覚糖 公式YouTubeチャンネル

