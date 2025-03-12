¡Ö¥ê¥¼¥í¡×¸¶ºî40´¬¤Î½ñ±Æ¤¬¸ø³«¡ª É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¥·¥Î¥Ó¥á¥¤¥É¤Î¥ä¥¨Êª¸ì¤ÏÇÈÍð¤ÎÂè¶å¾Ï¤Ø
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡KADOKAWA¤Ï3·î24ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÖRe¡§¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×Âè40´¬¤Î½ñ±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿½ñ±Æ¤Ë¤Ï¡¢½÷¥·¥Î¥Ó¤Î¥ä¥¨¡¦¥Æ¥ó¥¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè40´¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ë°ì¹Ô¤òÎ¢ÀÚ¤êÀ¤³¦¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥¢¥ë¤òÃæ¿´¤ËÉÁ¤¯¡¢ÇÈÍð¤ÎÂè¶å¾Ï¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥¢¥ëÍÍ¤Ï¡¢²½¤±Êª¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï²½¤±Êª¤È¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥×¥ì¥¢¥Ç¥¹´Æ»ëÅã¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ë°ì¹Ô¤òÎ¢ÀÚ¤ê¡¢À¤³¦¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¤ÈÀë¸À¤·¤¿¥¢¥ë――ÈÝ¡¢¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥é¥ó¡£Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡Ø·õÀ»¡Ù¥é¥¤¥ó¥Ï¥ë¥È¤È»àÆ®¤ò±é¤¸¤ë¥¢¥ë¥Ç¥Ð¥é¥ó¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î"µ¡²ñ"¤È"ºîÀï"¤ò°Ê¤ÆÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î²ç¾ë¤ØÄ©¤à¡£ºÇ²Ì¤Æ¤ÎÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿Àï¤¤¤Ï¡¢»ÍÉ´Ç¯Á°¤ÎÅÁ¾µ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤ÎÇ¡¤¯¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Ï¡Ø·õÀ»¡Ù°Ê³°¤ÎÅÁÀâ¤ò¤â´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Îº®ÌÂ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Á´¤Æ¤Ï¡Ø¸åÄÉ¤¤À±¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¼ö¤ï¤ì¤¿ÃË¤Î´ê¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¡£
¡Ö――¤Ï¤¤¡£ËÍ¤Ï¡¢Èà¤é»°¿Í¤È°ìÅÙ¤Ë¼ê¤ò·Ò¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ø·õÀ»¡Ù¤Ç¤¹¡×
Âç¿Íµ¤Web¾®Àâ¡¢ºÇ¶¯¤ÈºÇ¶²¤Î»Í½½Ëë¡£――·¯¤ÈÆ±¤¸³¥¤Ë¤Ê¤ë¡£²¿¤â¤«¤â¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¡£
📚#¥ê¥¼¥í ¸¶ºî¾ðÊó📚- ¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¸ø¼° (@Rezero_official) March 5, 2025
¨¶¨¬¨¬
¡¡¡¡ºÇ¿·40´¬
¡¡¡¡½ñ±Æ¸ø³«
¡¡¡¡¡¡¡¡¨¬¨¬¨¬¨¶
Êª¸ì¤Ï¶ÃØ³¤ÈÇÈÍð¤ÎÂè¶å¾Ï¤Ø¡ª
¸¶ºîºÇ¿·40´¬¤Ï3·î24Æü(·î)È¯Çä‼️
ËÜÆü¤Ï½ñ±Æ¤ò¸ø³«¤Ç¤¹🌸🌸 pic.twitter.com/OYaRuMp9ZT
(C) KADOKAWA CORPORATION 2025