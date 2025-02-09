68²¯±ß¤Î¡È»È¤¤Æ»¡É¤¬¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡¡¼±¼Ô¤¬¸ì¤ëÃù¶â»ö¾ð¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ËÆ±¾ð
¿ô½½²¯±ß²Ô¤¤¤Ç¤â¡Ä¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹Áª¼ê¤â
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÄÌÌõ¤Ç¡¢¶ä¹Ôº¾µ½ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¡¢6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¤ËºÛÈ½½ê¤Ï¶Øîþ4Ç¯9¤«·î¤òÌ¿¤¸¤¿¡£¿å¸¶»á¤Ï·×1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤òÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éµ¤¤Å¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Åð¤ó¤À¤¬¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÈÍÌ¾¿Í¤ÎÃù¶â»ö¾ð¡É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿å¸¶Èï¹ð¤Ï2021Ç¯9·î¤Ë°ãË¡¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤ò»Ï¤á¡¢¿ô¤«·î¸å¤Ë¤ÏÂçÃ«¤Î¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤éËÜ¿Í¤Èµ¶¤Ã¤Æ·×1700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó26²¯±ß¡Ë¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Î¶âÁ¬¤òÅð¤Þ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¦¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡×¤Î»Ê²ñ¼Ô¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤äÍÌ¾¿Í¤¬º¾µ½Èï³²¤Ë¤¢¤¦¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡Ö¤ª¶â¤äÌ¾À¼¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë°ìÈÌ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤è¤ê¤â¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò´ÉÍý¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£Ä¶ÍÌ¾¿Í¤Ê¤é¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ä¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈë½ñ¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¾å¤Ç´Ø¤ï¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡Ë¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ó¤À¡×¤È¡¢ÍÂ¶â´ÉÍý¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸µÊá¼ê¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ä»á¤Ï¡¢Í§¿Í¤ËÇ¯Êð1500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó22²¯7100Ëü±ß¡Ë¤ò²Ô¤°Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òÎã¤Ë½Ð¤·¡ÖÈà¤Ï3Ç¯´Ö¤Ç4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó68²¯1300Ëü±ß¡Ë¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¼Ö¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÄÂÂß¤ÇÉô²°¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤¬½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë»ÜÀß¡£ËÍ¤Ï¡Ø·¯¤Ï²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ø¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºò¥ª¥Õ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È10Ç¯Áí³Û7²¯¥É¥ë¡ÊÌó1060²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤âÂ¿¤¤ÂçÃ«¤Ï2024Ç¯¤ÎÉû¼ýÆþ¤¬100²¯±ß¤ò¤æ¤¦¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¡¢ÊÆÏ¢Ë®ÁÜººÅö¶É¤¬Äó½Ð¤·¤¿ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Ï2018Ç¯¤Ë¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹ÍúÎò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯4·î¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥ê¥¹¡¦¥í¡¼¥º¡¦¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Æ±Î½¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø»ä¤ÎÃ´Åö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤òÃµ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¾Ê¤¤¿¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¼çÆ³¸¢¤Ï°®¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡Ø·¯¤Î¤³¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£¤ª¶â¡Ê¤Î´ÉÍý¡Ë¤Ç¿´ÇÛ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤è¡£ÉáÄÌ¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë