パリス・ヒルトン(43)が、夫カーター・リウム氏(42)、息子フェニックス君(1)、娘ロンドンちゃん(生後6か月)とハワイのマウイ島で休暇を過ごす姿を披露した。写真は、パリスが子ども達を膝の上に座らせる様子などを捉えたものだ。フォロワーからは「美しいファミリー!」といったコメントが届いたほか、ロンドンちゃんについて「ママにそっくり!」という声も見受けられた。

パリス・ヒルトンが現地時間29日に自身のInstagramで公開したのは、夫カーター・リウム氏、息子フェニックス君、娘ロンドンちゃんとマウイ島の高級リゾートを楽しむ様子だ。複数披露した写真のうち1枚は、パリスがフェニックス君、ロンドンちゃんと一緒に砂浜に座る姿を捉えている。パリスは白い縁のサングラスをかけ、ロングヘアを後部でまとめてヘアバンドを付けている。花柄を施したライトグリーンのサマードレスを着て、お揃いのケープを羽織っていた。子ども達の服はお揃いのプリント柄で、フェニックス君はシャツとショートパンツ、ロンドンちゃんはワンピースを着ている。ロンドンちゃんは頭に大きなリボンが付いたピンクのヘッドバンドをしている。このほか、パリスが子ども達を抱きながらベンチに座る様子や、フェニックス君と砂浜で遊ぶツーショットなども公開している。また別の1枚では、パリスの弟バロン・ヒルトン(34)と妻のテッサさん(30)が、長女ミルー・アリゼちゃん(4)、長男カスピアン・バロー君(1)とともにパリスの家族4人と並んでいる。バロンとテッサさんには次男アポロ・ウィンター君(生後2か月)がいるが、写真には写っていなかった。そして、砂浜に座るパリスとフェニックス君、ロンドンちゃんの前にカーター氏が写り込み、自撮りする微笑ましい家族ショットが登場する。投稿には、「グランド・ワイレア(GrandWailea)での魔法のような思い出。永遠に大切にしたい」と記された。「グランド・ワイレア」は、マウイ島の南西にあるワイレアビーチに面した高級リゾートだ。トロピカルガーデンに囲まれた豪華な宿泊施設では受賞歴のある料理が用意されるほか、ハワイ最大のプライベート・アートコレクション、スパやプール、ゴルフ場やテニス場などを完備している。パリスが家族と休暇を楽しむ姿に、フォロワーからは「キュートな家族。お揃いの服が素敵よ」「美しいファミリー!」「家族の自撮り写真が気に入ったわ」「パリスの子ども達は美しくて愛らしい」といったコメントが寄せられた。さらにロンドンちゃんについて、「可愛すぎる!」「ママにそっくりだね」「オーマイガー。美しいロンドンちゃんは、(叔母の)ニッキー・ヒルトンに似ていると思うわ」といった声も届いていた。画像は『Paris Hilton Instagram「A wise woman once asked, “What is Walmart?” and the rest is history」「Magical Memories at @GrandWailea that I will cherish forever」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)