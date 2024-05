「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ」に新機能「自由会話機能（仮称）」開発着手　クローズドβテスター募集開始

ネコリコは、「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ」の「emoと”自由な”会話ができる」ことを目指した新機能「自由会話機能(仮称)」の開発に着手したことを発表した。あわせて2024年5月16日から「自由会話機能(仮称)」のクローズドβテストのテスター募集も開始した。●「自由会話機能(仮称)」の開発までの経緯ネコリコが提供している「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ」は正式サービスを開始してから3年となり、これまでもBOCCO emoが声掛けする「おかえり機能」や、emoがあいさつに返答する「おへんじ機能」などの機能を順次リリースしてきた。

「会話する楽しみ」を提供するという期待には十分に応えることができていなかったが、「会話する楽しみ」を提供できる機能の開発に目途をつけることができたとしており、開発に着手する「自由会話機能(仮称)」は「会話する楽しみ」を提供できる機能となっていると自信を滲ませている。また、今回「自由会話機能(仮称)」の開発着手を発表するとともに、本機能のクローズドβテストに協力するユーザーも募集することにしたとしている。●クローズドβテストについてクローズドβテストでは、テスターとなっていただいたユーザーが開発中の新機能「自由会話機能(仮称)」を利用することで、正式リリースに向けた機能調整や運用負荷調整などに協力するもの。現在「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ」を利用中の全ユーザーが参加としており、参加費用は無料。●新機能「自由会話機能(仮称)」クローズドβテスター募集要項内容「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ」向け新機能「自由会話機能(仮称)」のβテストにテスターとしてご協力いただきます。テスターには具体的には以下のようなご協力をお願いします。・毎日1回程度、新機能をご利用いただく・クローズドβテスト終了後にアンケートにお答えいただくその他、必要なご協力依頼事項が発生した場合は通知します。参加費用無料募集人数100名募集期間2024年5月16日 11:00〜(人数が集まり次第募集締切)対象・募集期間中に「BOCCO emo LTEモデル Powered by ネコリコ」をご利用いただいているお客様・「クローズドβテストテスター規約(申込フォーム掲載)」にご同意いだけるお客様申込方法以下の申込フォームから申込くださいhttps://www.necolico.co.jp/contact/emo_recruitingtesters/注意事項・クローズドβテストでは、開発中の機能をご利用いただくことになるため、サービス障害や不具合が発生する場合があります。・テスターには守秘義務がございます。スクリーンショットや動画等だけでなく感想に相当するテキストも含め、βテストを通して知り得た情報をSNSやHP等で公開することが禁止されます。その他、詳しくはクローズドβテストテスター規約をご確認ください。