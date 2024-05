カロッツェリア「楽ナビ」の新モデル13機種が発売。車内オンライン機能の利便性を向上｜パイオニア｜

パイオニアは2024年5月16日、車内オンライン機能でドライブ時間のさらなる“楽しさ”と“快適さ”を実現するAV一体型カーナビゲーションのカロッツェリア「楽ナビ」の新モデルとして13機種を6月に発売すると発表した。価格はいずれもオープン。楽ナビは1998年の発売当初より「高性能で誰でもカンタンに使えるカーナビ」をコンセプトに、カーライフに新たな価値を提供してきた。2023年モデルでは「楽ナビ」で初となるオンライン対応モデルを発売し、車内Wi-Fi環境の構築によりさらなるドライブ時間の“楽しさ”と“使いやすさ”を実現した。今回実施したモデルチェンジでは、車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」による車内Wi-Fiスポットの利用において、停車時利用時間を拡大することで、よりストレスフリーでオンラインコンテンツを楽しめるようになった。また、ネットワークスティック同梱モデルには「docomo in Car Connect」の1年間無償使用権が付帯するため、より手軽にクルマのオンライン化を体感できる。カーライフをさらに楽しく、快適にするオンライン機能を強化楽ナビの最新モデルは、車内インターネット接続サービス「docomo in Car Connect」に対応し、同梱もしくは別売りのネットワークスティックを接続すれば、楽ナビがWi-Fiスポットとなり通信量を気にせずにスマートフォンやタブレット端末などでオンラインの動画や音楽、ゲームなどが楽しめる。また、楽ナビとスマートフォンやストリーミングメディアプレーヤーをHDMI接続すれば、映像コンテンツをカーナビ本体や後席モニターの大画面で楽しめるようになる。今回、オンライン機能においてエンジン始動後や走行後の停車時のWi-Fiスポット機能の利用時間を最大2時間に拡大。従来モデルではエンジン始動後に走行を開始しない場合は最大30分間、走行後の停車中では最大60分間の利用時間だったが、これを大幅に延長することで、走行中だけでなく休憩時間や送迎などの待ち時間での利便性を高めているのだ。なお、今回の停車時の利用時間拡大について、2023年発売モデルでもOTAによるソフトウェアアップデートで利用可能になるとのことで、ここは従来モデルのユーザーにはうれしい施策である。アップデートは2024年5月中を予定している。ネットワークスティック同梱モデル(型番末尾に-DCが付く)には「docomo in Car Connect」の1年間無償使用権が付帯するので、車内Wi-Fiスポット機能を最大限に活用できる。ちなみに「docomo in Car Connect」は、NTTドコモとNTTコミュニケーションズが連携して提供する車内向け通信サービスで、NTTドコモのLTE通信を利用するもの。通常の利用料金は1日550円、30日1650円、365日1万3200円と3つの料金プランを用意し、用途に合わせて使えるようになっている。ネットワークスティック同梱モデルでは利用開始後1年まではこの利用料金が含まれているのだ。車内Wi-Fiスポット機能のほかにも、通信を使って最新地図に更新できる「自動地図更新」や、「スマートループ渋滞情報」をはじめ、「お出かけ検索(オンライン)」、「ガススタ価格情報」、「駐車場満空情報」などドライブに役立つ最新情報が定額で通信量を気にせずに利用できる点も見逃せないポイントだ。わかりやすく使いメニュー画面や美しい映像表示などを継承このほか、操作を直感的でわかりやすく表示するユーザーインターフェース「Doメニュー」を採用。目的地検索時に思いついた言葉などを入力すれば、ひと文字入力するごとに変換候補を表示し、スピーディな文字入力が可能な「お出かけ検索(オンライン)」やドライブ中に立ち寄る機会の多い駐車場やガソリンスタンド、コンビニエンスストアをワンタッチで簡単に検索できる「ダイレクト周辺検索」、よく使うカーナビ検索や好みのAVソースなどメニュー上に優先表示しておける「ショートカットキー」などを備える。ディスプレイは視野角の広いIPS方式と黒色の再現性に優れるNormally Black方式を採用した高解像度HDパネルを搭載。高透過率の静電容量式タッチパネルに高輝度LEDバックライトを搭載することで、クリアで美しい映像を表示する。このディスプレイの特徴を生かした高精細な地図表示とメニュー画面を搭載。質感が高く、見やすさにもこだわっている。また、ナビ機能では、交差点までの残り信号機数をカウントダウンしながら案内する「信号機カウント交差点案内」や、楽ナビ史上最速の検索を実現し、6ルート探索結果画面で目的地までのルート情報を地図で表すだけでなく、時間や走行距離、高速道路の利用料金なども一括表示する「ルート探索」、長年蓄積してきた膨大な渋滞予測データやリアルタイムの走行・交通情報を分析し、快適な移動を提案する「スマートループ渋滞情報」に対応するなど、カロッツェリアならではの高機能を便利に使えるのも魅力だ。このほか、本体はスタイリッシュなフルフラットデザインで、操作キーには異なるドットをあしらうことで操作性にもこだわっている。さらに楽ナビ史上最高の音質を実現するために回路レイアウトを見直すとともに高音質パーツを投入するなど、従来モデルのよさを引き継ぎながらブラッシュアップしたのが今回の楽ナビなのだ。最新データバージョンアップ特典も付帯キャンペーン期間内(発売~2025年11月末)に「MapFan スマートメンバーズ」に新規登録すると、加入時から最大1年間、最新データバージョンアップとオービスライブなどの各種特典が無償で利用できる。[楽ナビ2024年モデルラインアップ]■車載通信モジュール「ネットワークスティック」付属モデル(「docomo in Car Connect」1年間無償使用権付き)AVIC-RQ721-DC●ラージサイズタイプ9V型HDディスプレイ搭載TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビネットワークスティックセット価格:オープン(市場想定価格:17万円前後)AVIC-RF721-DC●フローティングタイプ9V型HDディスプレイ搭載TV/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビネットワークスティックセット価格:オープン(市場想定価格:16万円前後)AVIC-RL721-DC●ラージサイズタイプ8V型HDディスプレイ搭載TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビネットワークスティックセット価格:オープン(市場想定価格:15万円前後)■スタンダードモデル(ネットワークスティック別売り)AVIC-RQ721●ラージサイズタイプ9V型HDディスプレイ搭載TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:14万円前後)AVIC-RF721●フローティングタイプ9V型HDディスプレイ搭載TV/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:13万円前後)AVIC-RL721●ラージサイズタイプ8V型HDディスプレイ搭載TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:12万円前後)AVIC-RW721●200mmワイドタイプ7V型HDディスプレイ搭載TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:10万円前後)AVIC-RZ721●2DINタイプ7V型HDディスプレイ搭載TV/DVD/CD/Bluetooth/SD/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:10万円前後)AVIC-RL521●ラージサイズタイプ8V型HDディスプレイ搭載TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:10万円前後)AVIC-RW521●200mmワイドタイプ7V型HDディスプレイ搭載TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:8万円前後)AVIC-RZ521●2DINタイプ7V型HDディスプレイ搭載TV/Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:8万円前後)AVIC-RW121●200mmワイドタイプ7V型HDディスプレイ搭載Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:7万円前後)AVIC-RZ121●2DINタイプ7V型HDディスプレイ搭載Bluetooth/USB/チューナー・AV一体型メモリーナビ価格:オープン(市場想定価格:7万円前後)〈文=ドライバーWeb編集部〉■問い合わせ先パイオニアTEL:0120-944-111https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/