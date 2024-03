昨年3月、米コロラド州で愛犬と一緒にバックカントリースキーを楽しんでいた男性が 雪崩 に巻き込まれた。男性は負傷して救出されたものの、愛犬が行方不明となってしまった。 雪崩 発生から11か月間、山の中にエサやトレイルカメラを設置して愛犬を捜し続けてきたが、ついに愛犬の元気な姿がカメラに映った。飼い主と別れてから、愛犬は厳しい雪山の中でたくましく生き延びていた。米ニュースメディア『People.com』などが報じた。

ジェイコブ・ダルビーさん(Jacob Dalbey)は昨年3月17日、米コロラド州にあるチェア・マウンテン付近を友人とともに訪れ、バックカントリースキーをした。ジェイコブさんは、愛犬でボーダー・コリーとロットワイラーのミックス犬“ウルル(Ullr)”も連れてきており、大自然の中でのアクティビティを一緒に満喫していた。ところが不運にも 雪崩 に巻き込まれてしまい、ジェイコブさんは凍傷など手術を行うほどの重傷を負った。一緒にいたウルルはなんとか 雪崩 から逃げ切ることができたようだったが、そのまま行方不明となってしまった。雪山で迷子になってしまった大切な愛犬を、今すぐにでも捜しに行きたかったジェイコブさんだったが、ケガで仕事もできない状態だった。また、雪山で素人が捜索するのは難しくプロに依頼する必要があったため、友人のデボラ・ウィーカーさん(Deborah Wieker)はその資金を集めようと、クラウドファンディングプラットフォーム「GoFundMe」で専用ページを立ち上げた。そしてウルルの捜索チームが出動し、山中にエサとトレイルカメラを設置してウルルをおびき寄せる作戦が実行された。ウルルの居場所は見当もつかなかったため、エサとカメラを様々な場所に移動させながら、その居場所を突き止めようとした。しかし、ウルルはサバイバル生活をしなければならず、非常に警戒心を強く持っていたためか、全く姿を見せなかった。ウルルが見つからないまま時間だけが流れていったが、 雪崩 が発生してからちょうど11か月が経過した2月17日、捜索チームが設置したカメラに1匹の犬の姿が映った。翌日にも似た姿の犬が映っており、ジェイコブさんに確認してもらうと、その犬はウルルに間違いなかった。ジェイコブさんは、「去年の3月17日に 雪崩 に巻き込まれてから、初めてウルルの姿を見ることができました。 雪崩 から生還してたった1匹でいたのに、ウルルはとても元気そうでした」と、厳しい環境に取り残されながらも、約1年間のサバイバル生活で立派に生き延びた姿を見て大喜びだった。「私とウルルをサポートしてくださった皆様に、本当に感謝しています。ウルルを見つけ出すのは、非常に困難なことでした。皆さんのサポートのおかげで、この11か月以上もの間、ウルルの捜索を続行させることができたのです。」そのようにGoFundMeで感謝の気持ちを述べたジェイコブさんは現在、ウルルを自宅に連れて帰る計画を立てているという。まだウルルを捕獲することはできていないそうで、同エリアを訪れた人々に、「犬の足跡を見つけたり鳴き声を耳にしたらご連絡ください」と引き続きウルルの目撃情報を呼びかけた。ちなみに2021年12月には、 雪崩 に巻き込まれて生き埋めになった犬をスキーヤーが必死に捜索し、20分後に 奇跡 的に救出されていた。画像は『GoFundMe 「Please help pay the tracker to get Ullr back home!」』『ABC News 「Helmet video captures Colorado college students rescuing dog buried in avalanche」(Robert White)』『WhatsNew2Day 「Peak District Farmers Dig Their Flock Of Sheep From 10ft Snowdrift After Storm Arwen [Video]」(Triangle News)』『LADbible 「Incredible moment rescuers spot missing hiker’s hand waving from under snow」(Featured Image Credit: SWNS/Mathieu Lambert)』『Metro 「Skier triggers massive avalanche and loses control within seconds」(Picture: MWAC)』より(TechinsightJapan編集部 iruy)