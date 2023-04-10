10Âå¤Î¾¯½÷¤¬¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤Î¿·¤·¤¤¾ÚÌÀ¤ò¼¨¤¹¡¢¡ÖºÇ¤âÈþ¤·¤¤¾ÚÌÀ¡×¤ÈÉ¾²Á
¥¢¥á¥ê¥«¿ô³Ø²ñ¤Ç2¿Í¤Î10Âå¤Î¾¯½÷¤¬¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿·¤·¤¤¾ÚÌÀÊýË¡¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±þÍÑ¿ô³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥¡¼¥¹¡¦¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£»á¤Ï¡ÖÀÊÌ¡¢Ì±Â²¡¢¼Ò²ñ¿Í¸ý³ØÅªÇØ·Ê¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢´î¤Ó¤È¾ðÇ®¤¬¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡¢¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÂî±ÛÀ¤ÏÃ£À®²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè»ö¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î¾ÚÌÀÊýË¡¼«ÂÎ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Here¡Çs How Two New Orleans Teenagers Found a New Proof of the Pythagorean Theorem | by Keith McNulty | Apr, 2023 | Medium
https://keith-mcnulty.medium.com/heres-how-two-new-orleans-teenagers-found-a-new-proof-of-the-pythagorean-theorem-b4f6e7e9ea2d
American Mathematical Society(¥¢¥á¥ê¥«¿ô³Ø²ñ¡¢AMS)¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê½£¥Ë¥å¡¼¥ª¥ê¥ó¥º½Ð¿È¤Î10Âå¤Î¾¯½÷¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥·¥¢¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤È¥Í¥¥ä¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó»á¤Î2¿Í¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤Î¿·¤·¤¤¾ÚÌÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î½÷À¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤Ï¿ô³Ø²ñ¤ÎÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¿Í¸ý¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£»á¤Ï¡ÖÁªÂò¤·¤¿¸¦µæÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÂî±ÛÀ¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¾ï¤ËÃ£À®²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤òÀ¸¤ó¤À¤Î¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢¾ÚÌÀÊýË¡¼«ÂÎ¤¬¹âÌ¾¤Ê¿ô³Ø¼Ô¤¿¤Á¤ò¤â¤¦¤Ê¤é¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤â¤½¤â¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤È¤Ï¡¢¡ÖÄ¾³Ñ»°³Ñ·Á¤Î3ÊÕ¤ÎÄ¹¤µ¤Î¤¦¤Á2ÊÕ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»Ä¤ê¤Î1ÊÕ¤ÎÄ¹¤µ¤ò·×»»¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¡Öa2+b2=c2¡×¤È¤¤¤¦¿ô¼°¤ÇÉ½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö»°Ê¿Êý¤ÎÄêÍý¡×¤È¤·¤ÆÃæ³Ø¤Ç³Ø½¬¤¹¤ë¿ô¼°¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ô¼°¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤Ï¿ôÉ´ÄÌ¤ê¤â¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤Î¾ÚÌÀ¤ò¡¢¡Ö»°³ÑË¡¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¿ô³Ø²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£»á¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°³ÑË¡¤È¤Ï¡¢»°³Ñ·Á¤Î³Ñ¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÊÕ¤ÎÄ¹¤µ¤Î´Ø·¸¤ò´ðÁÃ¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î¾ÚÌÀ¤äÂ¬ÎÌ¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤Ø±þÍÑ¤¹¤ë³ØÌäÊ¬Ìî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»°³ÑË¡¼«ÂÎ¤¬¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»°³ÑË¡¤Ç¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ÖÁ°Äó¤Î¤Ê¤«¤Ë·ëÏÀ¤òÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë½Û´ÄÏÀË¡¤ËÅö¤¿¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤ò»°³ÑË¡¤Ë¤è¤ê¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤Ï»°³ÑË¡¤Ç¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ï¤³¤³¿ô½½Ç¯¤Çµ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¡¢¾ÚÌÀ¤¬²¿ÅÙ¤â»î¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó»á¤Î¾ÚÌÀ¤¬¡ÖºÇ½é¤Î»°³ÑË¡¤Ë¤è¤ë¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤Î¾ÚÌÀ¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£»á¤ÏÈà½÷¤é¤Î¾ÚÌÀ¤ò¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤¿Ãæ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¯¡¢ºÇ¤âÃ±½ã¤Ê»°³ÑË¡¤Î¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¼ã¤¯¤Æ±Ô¤¤ÃÎÀ¤¬À®¤·¤¨¤¿»Å»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿ô³Ø¼Ô¤ÎÆÃÄ§¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¶½Ì£¿¼¤¤»ö¾Ý¤À¤È¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°³ÑË¡¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤Î¿·¤·¤¤¾ÚÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£»á¤Ï°Ê²¼¤Î²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ê¿Þ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Öa¡âb¡×¤È²¾Äê¤·¤¿ÊÕa¡¢b¡¢c¤ò»ý¤ÄÄ¾³Ñ»°³Ñ·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÕb¤Èc¤Î´Ö¤Î³ÑÅÙ¤ò¦Á¡¢ÊÕa¤Èc¤Î´Ö¤Î³ÑÅÙ¤ò¦Â¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÄ¾³Ñ»°³Ñ·Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤º¡Ö1,ÊÕb¤ò¼´¤Ë¿åÊ¿Êý¸þ¤ËÈ¿Å¾¤·¤¿¥³¥Ô¡¼¤ò·ÁÀ®¡×¤·¡¢¡Ö2,ÊÕc¤Ë¿âÄ¾¤ÊÄ¾ÀþA¤ò³Ñ¦Â¤«¤é±äÄ¹¡×¤·¤¿¸å¡¢¡Ö3,Ä¾ÀþA¤ÈÊÕc¤ò·ë¤ÖÄ¾ÀþC¤ò°ú¤¯¡×¤È¤¤¤¦3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÄ¾³Ñ»°³Ñ·Á¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¸µ¤ÎÄ¾³Ñ»°³Ñ·Á¤ÈÁê»÷¤Ç¤¢¤ëÄ¾³Ñ»°³Ñ·Á¤ò¡¢º¸¾å¤«¤é¼¡Âè¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë·Á¤ÇÌµ¸Â¤ËÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖÌµ¸Â¤ÎÁê»÷»°³Ñ·Á¤Î¥·¡¼¥±¥ó¥¹¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ¾ÀþA¤ÈC¤ÎÄ¹¤µ¤òÆ³¤½Ð¤¹¤Î¤¬¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó»á¤Î¾ÚÌÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢3ÈÖÌÜ¤Î»°³Ñ·Á¤Î1ÊÕ¤Ï2a¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¡¢¡Ösin¦Á¡ácons¦Â¡áa/c¡×¡Öcos¦Á=sin¦Â=b/c¡×¤È¤¤¤¦»°³ÑÈæ¤òÍÑ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼ÐÊÕ¤Ï¡Ö2a/sin¦Â=2ac/b¡×¤ÈÉ½¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ìµ¸Â¤ËÂ³¤¯Áê»÷»°³Ñ·Á¤Î¾ì¹ç¡¢ÎÙ¹ç¤Ã¤¿»°³Ñ·Á¤ÎÊÕ¤«¤é»°³ÑÈæ¤ò»È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¡¢Áê»÷»°³Ñ·ÁÁ´ÂÎ¤ÎÊÕA¤ÎÄ¹¤µ¤Ï½é¹à¡Ö(2a2c)/b2¡×¡¦¸øÈæ¡Öa2/b2¡×¤ÎÅùÈæµé¿ô¤ÎÏÂ¤È¤Ê¤ê¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÀþC¤âÆ±ÍÍ¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿A¤ÈC¤ÎÈæ¤ò·×»»¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢»°³Ñ´Ø¿ô¤Ç¤Ï¡Ösin¦È¡á¦È¤ÎÂÐÊÕ¡¿¼ÐÊÕ¡×¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸µ¤Î¿Þ¤«¤é¡ÖÄ¾ÀþA/C¡ásin(2¦Á)¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¸µ¤Î¿Þ¤Î°ìÈÖºÇ½é¤ËÄ¾³Ñ»°³Ñ·Á¤ò¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2¤Ä¤ÎÄ¾³Ñ»°³Ñ·Á¤ò¹ç¤ï¤»¤¿°ì¤Ä¤Î»°³Ñ·Á¤ÏÆóÅùÊÕ»°³Ñ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¡¢¾ÚÌÀ¤Ë»°Ê¿Êý¤ÎÄêÍý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤Àµ¸¹ÄêÍý¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Ä¾ÀþA¤ÈC¤ÎÈæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼°¤òÊÑ´¹¤·¤¿¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¼°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£a¡¢b¡¢c¤¬¤¤¤º¤ì¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ê¬»Ò¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Ê¬Êì¤ÏÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡Öa2+b2=c2¡×¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Hacker News¤Ç¤â¤³¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¾ÚÌÀ¤Ï»°³Ñ·Á¤ÎÊÕ¤ÎÈæÎ¨¤È¤·¤Æ¥µ¥¤¥ó¤ä¥³¥µ¥¤¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È²¾Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¡¢»°³ÑË¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¸í²ò¤ò¾·¤¯É½¸½¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö½¾Íè¤Ï¥µ¥¤¥ó¤ÎË¡Â§¤ò¾ÚÌÀ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¤ÎÄêÍý¤ò»°³ÑË¡¡¢¤Ê¤¤¤·¥µ¥¤¥ó¤ä¥³¥µ¥¤¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤Î¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÂÇÇË¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÁÏÂ¤Åª¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¾ÚÌÀ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¥¸¥ç¥ó¥½¥ó»á¤È¥¸¥ã¥¯¥½¥ó»á¤Î¾ÚÌÀ¤Î²¿¤¬²è´üÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ô³Ø²ñ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¤Ê¤¤ÆîÉô½Ð¿È¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¾¯½÷2¿Í¤Ë¤è¤ë¾ÚÌÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¶Ã¤¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñÅªÇØ·Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ØÌä¤¬ÁË³²¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤ò´Þ¤àµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÈà½÷¤é¤Î¾ÚÌÀ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶ÈÀÓ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Þ¥¯¥Ê¥ë¥Æ¥£»á¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÍÌ¾¤Ê»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¶ÈÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø³ØÌä¤ËÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¥¨¥ê¥¢¤«¤é¤ÎÃ£À®¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¸ì¤ë¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£