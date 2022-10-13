¡ØNumber¡Ù¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤È°ÛÎã¥³¥é¥Ü¡¡É½»æ¸ø³«¤Ç¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¡õ¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤â
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁí¹ç»¨»ï¡ØSports Graphic Number¡Ù¤Ï13Æü¡¢10·î20ÆüÈ¯Çä¡Ê¼óÅÔ·÷´ð½à¡Ë¤Î1061¹æ¤Ç¥²¡¼¥à¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥¦¥ÞÌ¼¡Ë¤È½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢É½»æÂ¦¤«¤éÄÌ¾ï¤ÎÆÃ½¸¡¢¥¦¥éÉ½»æ¤«¤é2¤ÄÌÜ¤ÎÆÃ½¸¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦·Á¼°¤Ïº£Ç¯42¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Number¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Ç¡¢°ÛÎã¤Î¥À¥Ö¥ëÉ½»æ¥³¥é¥Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ß¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¤Î»Ñ¤¬¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØNumber¡ÙÉ½»æ
¡¡º£²ó¤Î¶¥ÇÏÆÃ½¸¤Ï¡Ö¾ï¼±¤òµ¿¤¨¡£¡×¤ÈÂê¤·¡¢½©¶¥ÇÏ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¿¸ÄÀÇÉ¤¿¤Á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£É½»æ¤Ï2011Ç¯¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯»°´§¤òÃ£À®¤·¡¢ÌîÀÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥ª¥ë¥Õ¥§¡¼¥ô¥ë¡£Æ±ÇÏ¤Î¼çÀïµ³¼ê¡¦ÃÓÅº¸¬°ìµ³¼ê¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·¿ÇË¤ê¤ÎÁö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢°ÛÎã¤Î¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¡Ö1989Ç¯¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¡¢µ¬³Ê³°¤ÎÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¤È¤ê¤¢¤²¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½©¶¥ÇÏ¤Î¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤È¤·¤ÆÀè¤Î³®ÀûÌç¾Þ¤«¤é¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à¡¢º£½©¤Î¼çÌò¤Ç¤¢¤ë¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎÉðËµ³¼ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤Î²£»³ÏÂÀ¸µ³¼ê¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£¹æ¤Ï¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤È½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£¥¦¥éÉ½»æ¤Ï¥¦¥ÞÌ¼¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡¢¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤¬¼ÀÁö¤¹¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡£¤½¤³¤Ë¡ØNumber¡Ù¤Î¥í¥´¤òÆþ¤ì¤¿¡¢°ÛÎã¤Î¡È¥À¥Ö¥ëÉ½»æ¡É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¥¦¥éÉ½»æ¤«¤é¤Ï·×16¥Ú¡¼¥¸¤ËÅÏ¤ë¥¦¥ÞÌ¼ÆÃ½¸¤ò·ÇºÜ¡£¥»¥¤¥¦¥ó¥¹¥«¥¤¡¢¥¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡È¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Éµ»ö¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¡È»°´§¥¦¥ÞÌ¼¡ÉºÂÃÌ²ñ¡×¡¢»Ë¼Â¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¡Ö¥¦¥ÞÌ¼Áê´Ø¿Þ¡×¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢£¡ØSports Graphic Number¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¦ÃæÂ¼µ£¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ÏÌ¾ÇÏ¤¿¤Á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¡¢»Ë¼Â¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òñ÷ñü¤È¤µ¤»¤ëÉÁ¼Ì¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤â¤·¤¢¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤³¤ÎÇÏ¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡Öif¡×¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥¢¤Ê¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Á´¤¯¶¥ÇÏ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é»Ë¼Â¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤â³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¾Ò²ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ØNumber¡Ù¤¬¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¡¢Î×¾ì´¶°î¤ì¤ëÆÃ½¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£½¾Íè¤Î¶¥ÇÏÆÃ½¸¤ÈÆ±¤¸Ç®ÎÌ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ØNumber¡Ù¤È¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£