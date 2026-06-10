作曲家の桑原聖氏（41）の女性問題が大きな波紋を呼んでいる。桑原氏が代表取締役を務める音楽制作レーベル「Arte Refact」は9日、所属クリエイターの一斉退所を発表。さらに桑原氏が所属する4人組ロックバンド「Sir Vanity（サー・ヴァニティ）」は桑原氏の活動自粛とイベントの中止を発表するなど、対応に追われている。桑原氏をめぐっては、不貞行為が一部SNSで指摘されていた。今月6日、「この度は私の倫理観を欠いた行動