今年2月、イギリス在住の生まれつき左手のない7歳の男児が「バイオニックアーム(筋電義手)」を手に入れた。それは筋肉を動かそうとする時に生じる微弱な電気を読み取ることで細かい動きができる義手だ。昨年にモニターとして「バイオニックアーム」を試着した男児は、すぐにその技術に魅了され「自分の腕がほしい」と切望したそうだ。完全オーダーメイドのため200万円以上と高価だが、男児の夢を叶えるために母親がクラウドファンディングサイトで募金ページを立ち上げたところ、わずか数週間で目標額を達成したという。自分のために作られた義手を手に入れた男児は現在「自転車にも乗れるようになった」と大喜びしている。『Metro』『The Mirror』が伝えた。

英ベッドフォードシャーのイートン・ブレイで暮らすジェイコブ・ハイアット君(Jacob Hyatt、7)は左手を持たずに生まれてきた。

母親のバーニスさん(Bernice、33)は、これまでジェイコブ君が自立した生活ができるように様々な工夫をしてきた。だが成長するにつれてジェイコブ君の苦労をより意識するようになったそうで、このように明かした。

「妊娠20週の検査で初めてジェイコブの左手がないことを知りました。妊娠初期に腕の発育が止まってしまったのです。それでも私は息子の個性を大切にしながら、自信を持ってたくましく育ってくれたらと思っていました。なのでボタンではなくジッパーのついた服を買うなど、自分で問題を解決できるようにしてきたんです。でもジェイコブが4歳の時に初めて『どうして片手しかないんだろう』と言っていて…。その後も成長するにつれてその苦労や大変さを感じるようになりました。」

そんななかバーニスさんは、オープン・バイオニクス社(Open Bionics)のFacebookページで「バイオニックアーム(筋電義手)」のモニターを募集している投稿を見つけて応募した。

バイオニックアームとは、筋肉を動かそうとする時に生じる微弱な電気を読み取ることで細かい動きができる義手だ。そんなバイオニックアームを装着したジェイコブ君はすぐにその技術に魅了され、「自分の腕が欲しい」と切望するようになったという。

「昨年、オープン・バイオニクス本社を訪れた時、ジェイコブがテニスボールを落としたり拾ったり、OKサインができた時に『ママ、僕はこんなことができるんだ!』と言っている姿を見て、私は泣きそうになりました。」

そのように語ったバーニスさんは、ジェイコブ君の夢を叶えるためクラウドファンディングサイト『GoFundMe』の募金ページを立ち上げ、義手のオーダーメイドにかかる費用13000ポンド(約210万円)の寄付を募った。

そして募金開始からわずか数週間で目標額を達成したジェイコブ君は今年の2月24日、ついに世界に一つだけの自分のために作られた義手を受け取った。

バーニスさんは、そんなジェイコブ君の様子をこう話している。

「義手が届くまでの間、ジェイコブは毎日『どうしてこんなに時間がかかるの? いつ届くの?』と楽しみにしていました。そしてスーパーヒーローをテーマにした自分だけの義手を受け取ると『アイアンマンになるんだ!』と興奮して飛び回っていました。使い方に慣れるまでは大変でしたが、すぐに簡単に使えるようになりましたね。それからというもの会う人みんなに見せて、ハイタッチやガッツポーズをしたがるんです。毎日できることが増えていることを実感していて、とても楽しそうです。」

「特に今は自転車に乗れるようになったことが嬉しいようです。これまでも義手なしで自転車に乗ることができましたが、ハンドルを正しく握ることができなかったためふらついていたんです。でもバイオニックアームのおかげで、もうふらついたり落ちたりする心配はありません。クリスマスプレゼントの新しい自転車に乗って、ようやく友達とサイクリングできるようになったのですから。」

「これまで他の子供たちと同じようにできないこともあって、少しイライラすることもありました。車のドアを開けたり、お菓子のパックを開けたり、簡単なことですが今ではすべて自分でできるようになりました。毎日、何か新しいことができるたびに『ママ、できたよ!』と叫んではしゃいでいます。これはジェイコブの自尊心に大きな影響を与えました。母親の私が言うのもなんですが、息子はとてもかっこいいのです。」

そんなジェイコブ君の夢は、ジェームズ・ボンドのようなスパイになることだそうだ。

