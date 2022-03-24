Koki,と工藤静香が「レア2ショット」を公開…父親似かと思ってたけどやっぱり母親似？
〈なんと素敵な可愛い母娘〉
女優でモデルのKoki,さんが、3月23日に自身のインスタグラムを更新。母親で女優の工藤静香さんとの仲睦まじい2ショットを公開して話題となっている。
「昨日の撮影の休憩時間 皆様は花粉大丈夫ですか？私は目がしばしばしてます」
というコメントと共に公開したのは、koki,さんと工藤静香さんが顔を寄せ合い自撮りする写真。2枚目にはkoki,さんが笑顔で手をふる動画もアップされ、コメントにあるように“撮影の合間”での一コマのようだ。
koki,さんのインスタグラムはフォロワー数334万人を誇る超人気アカウント。姉のCocomiさんが度々登場することで知られ、姉妹の仲の良さを味わえるのはファンの間では有名だが、母親との2ショットはレアだ。
ネット上には、
〈普段はととに似てると思ったけど、こうやって並ぶと姫にも似てるね やっぱり親子だね〉
〈なんと素敵な可愛い母娘〉
などの声が寄せられていた。
木村さん一家の合計フォロワー数は驚異の合計930万超え！日本が誇る最強インスタグラマー家族の活躍に、今後も目が離せなさそうだ。
大人気のKoki,さん photo/gettyimages
〔PHOTO〕gettyimages
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インスタグラムでは毎年父親の誕生日を祝っている
cocomiさんのInstagramより（12月27日）
CocomiさんのInstagramより
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CocomiさんのInstagramより
CocomiさんのInstagramより
Koki,さん photo/gettyimages
Koki,さん photo/gettyimages
Koki,さん photo/gettyimages
Koki,さん（公式Instagramより）
Koki,さん（公式Instagramより）