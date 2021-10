『ドゥーム・パトロール』エイプリル・ボウルビーを直撃！リタに似てきた!?「奇妙な方法で彼女から色々学んでいる」

DC発、史上最高に頼りない変わり者たちによるアクションシリーズ『ドゥーム・パトロール』。本国アメリカではシーズン3が始まった人気シリーズで、映画の撮影中に奇妙なガスを浴び、体がスライムのように変形してしまう元女優リタ・ファー役のエイプリル・ボウルビーを直撃インタビュー。『私はラブリーガル』のステイシー役でお馴染みの彼女にリタとステイシーの共通点や、本作の撮影の現場の雰囲気について伺った。

――1950年代の女優というキャラクターで、当時のクラシックなファッションに注目する女性も多いと思います。エイプリルさんのお気に入りのルックスがあったら教えてください。

どれにしよう! 日本のみなさんはまだご覧になっていないけど、シーズン3でリタは衣装さんが特別に彼女のためだけに作ったレインボーチェックのドレスを着るの。とてもシンプルなんだけど、体にぴったりフィットして、紫からオレンジ、赤、黄色へと色が美しく変化していくところが大好き。それが私のお気に入り。見ればすぐに分かるわ。



――リブート版の製作も決まった『私はラブリーガル』でステイシーを演じていますが、ステイシーとリタ、二人とも自分自身を持っていて共通点があるようにも感じています。ご自身がこれまでに演じてきた役柄が本作に活かされていることなどはありますでしょうか。

どのキャラクターからも学んで成長していると思うから、あなたの言う通りよ。例えば、ステイシーもとても傷つきやすく、少しナイーブなところがあったけれど、シーズンを通して成長し、強い人間になっていった。リタも同じように傷ついていて、人生の中で多くのトラウマを抱えていて、それが彼女を暴走させるのだと思う。

でも、彼女はより良い人間になろうと努力している。彼女はシーズンごとに成長し、より強い自分になっていき、私もそれに関わらせてもらっている。私のキャラクターたちは、成長して強い女性になるのが本当に好きみたいね。

――リタが大女優であった頃とエラスティ・ウーマンになった後では、周りに対する考え方や見方に大きな変化があったと思います。リタのどういった部分に個人的に共感できますか?

リタを演じて物語の中にいる時間が長いので、彼女が経験することを自分も経験しているような気がする。シーズン2の終わりに素敵なことが起きたの。自分の思っていることや望んでいること素早くはっきりと伝えたら、友人の一人に「リタがしゃべっているみたい」と言われた。自分でもリタに似ていると思ったわ。自分のためにちゃんと必要なものや欲しいものを主張することを彼女が教えてくれたから。

リタの言い方はきついけど、私は自分流に私の人生に活かして、自分の欲しいものを言って手に入れることができたの。すばらしいと思った。ちょっと奇妙な方法で私は彼女からいろいろ学んでいるのよ。それって素敵でしょう。

――1950年代のハリウッド女優のスタイルを体現することと、身体がスライムのように変形することイメージしながら表現する必要があります。演じる上でどのような工夫が必要でしょうか?

コンピューターグラフィックを多用するから、撮影現場には常に特殊効果チームがいる。スタントチームも。リタがスライムに変身したり、身体の一部が伸びたりするシーンではスタントチームが身体をどう動かせばいいか指導してくれるの。格闘シーンではなくても、ストレッチパワーを使う時にはよりリアルに見せる動き方があって、それをスタントチームが指導してくれるのよ。

特殊効果では点を体中に付けたり取ったりするの。他の役ではしたことのないリタならではの経験で楽しい。それに彼女自身の仕草だったり、かつらも大切。メイクアップトレーラーに入るときはエイプリルだけど、出てくるとまったくの別人になっているからとても楽しい。



――DCヒーローの中でも異色のキャラクター揃いの『ドゥーム・パトロール』のメンバーになったことをどう思っていらっしゃいますか?

『ドゥーム・パトロール』のメンバーになれたことはとても幸運だと思っているし、確かに私たちの番組はユニークな要素があり、他とは違う。私たちの番組は家族のトラウマやメンタルヘルス、依存症などを扱っているので、キャラクターに共感もできる。

その一方で、巨大なネズミやゴキブリなど、不条理で奇妙なものが散りばめられている。そして、それらをユーモアが包んでいる。とても特別な番組だと思っているし、他のスーパーヒーローにはなりたくないかな。彼らは問題を抱えているけれど、それを克服してより良い人間になろうとしているという点が大好きよ。光り輝くスーパーヒーローなんて絶対いやよ。だってそこから変わりようがないもの。この番組が大好き!



――ブレンダン・フレイザーさんやマット・ボマーさんらと共演していますが、撮影現場の雰囲気はいかがですか?

April Bowlby(@aprilthebowlby)がシェアした投稿

とても活気があって、みんなそこにいることがとても嬉しそうなの。自分たちがやっている仕事がいかに特別なものか分かっているから。(クリフ・スティール/ロボットマン役の)ブレンダン・フレイザーと(ラリー・トレイナー/ネガティブマン役の)マット・ボマーは世界で最も親切で素晴らしい紳士だから、彼らがキャストでとても恵まれているわ。他のキャストもみんなまるで家族なの。

みなさんはシーズン2をこれからご覧になると思うけれど、私たちはシーズン3の撮影を終えたばかりで幸福感を感じている。一緒にゲームをしたり、食事に出かけたりもするし、台詞を覚えるのをお互い手伝ってストーリーをサポートする努力をしている。シーンがうまくいかないときは、一緒にシーンに出ている人に「何が起きているの? このシーンを私に分かりやすいように解説して」と頼むと、すぐに助けてくれる。一緒に仕事をしているだけではなくて、より良い作品にするために協力しているので、それが本当に素晴らしいと思うわ。

『ドゥーム・パトロール』待望のシーズン2は、10月22日(金)よりU-NEXTにて見放題で独占配信。シーズン1が好評配信中。なお、シリーズはシーズン4への更新が決まっている。

(海外ドラマNAVI)

Photo:

エイプリル・ボウルビー

『ドゥーム・パトロール』DOOM PATROL and all related pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. Doom Patrol series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.