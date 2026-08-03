ミャンマー親軍政権は、拘束が続いている民主派指導者アウン・サン・スー・チー氏が赤十字国際委員会の代表者と面会したとして写真を公開しました。スー・チー氏と国際機関の接触が公表されるのは極めて異例です。ミャンマー軍の影響下にある大統領府は、赤十字国際委員会ヤンゴン代表部のアルノー・ド・ベック首席代表が、首都ネピドーで3日、スー・チー氏と面会したとSNSで発表しました。面会の写真とともに、今年6月19日で81歳