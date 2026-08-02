◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA（2日、東京ドーム）巨人の先発・小笠原慎之介投手が、プロ初の3塁打を放ちました。3回1アウト走者なしで迎えた第1打席でも、ライトへ抜けるヒットを放っていた小笠原投手。この一打で流れを引き寄せ、先制点に貢献していました。すると5回に迎えた第2打席でも見事なバッティングを披露。先頭で打席に向かうと、対する先発・深沢鳳介投手の投じた3球目のスプリットをとらえ、ライトのライン際に打