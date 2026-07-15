アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡を通過する貨物の20％相当額を各国に請求するとした自らの主張を撤回しました。アメリカトランプ大統領「誰であれ、海峡で手数料を取るべきではないと思う。手数料という考えは好きではないが、全世界のために我々が海峡を保護するのも不公平だ」トランプ大統領は14日、「誰もホルムズ海峡の手数料を取るべきではない」と述べ、前日に示していた安全な航行を確保することへの対価を各国