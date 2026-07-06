大阪府守口市で3日、小学6年の男子児童を車ではねて殺害しようとしたとして逮捕された男が犯行当時、無免許であったことが捜査関係者への取材で分かりました。 【写真を見る】【速報】犯行時は無免許状態か小学生の列に車で突っ込んだ疑いで逮捕の男大阪・守口市 滝本洋平容疑者（44）は3日、守口市東町の路上で小学6年の男子児童（11）を車ではねて頭にけがをさせ、殺害しようとした疑いがもたれています。 捜査関係者によ