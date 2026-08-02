1980年代後半から1990年代にかけてパ・リーグで黄金期を築いた西武ライオンズ。そのど真ん中にいた渡辺久信氏と清原和博氏は、既存の価値観にとらわれないプレースタイルやファッションから「新人類」と呼ばれ、そのフレーズは「新語・流行語大賞」（1986年）にも選出された。渡辺氏は一昨年、GM兼監督代行を最後に西武を退団。現役時代には、最多勝利を3回獲得し、その後は同球団で監督に就任して1年めに日本一を経験している