大阪・大阪狭山市の建設会社の従業員寮で、模造刀のようなもので同僚の首を突き刺すなどして殺害した疑いで、79歳の男が逮捕されました。2日午後8時ごろ、大阪狭山市大野西の建設作業員・伊藤孝容疑者（79）が警察署に「人を殺したかもしれない」と出頭し、警察は殺人の疑いで緊急逮捕しました。伊藤容疑者と同じ寮で暮らす鬼丸和彦さん（52）が、首などを模造刀のようなもので刺され、血を流して倒れていて死亡が確認されました。