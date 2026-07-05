きのう（4日）、千葉県佐倉市のコンビニエンスストアの駐車場で、76歳の女性が乗用車にはねられ、死亡しました。警察によりますと、きのう午後6時半すぎ、佐倉市上志津原のコンビニエンスストアの駐車場で、店に向かって歩いていた市内に住む大内操さん（76）が普通乗用車にはねられました。大内さんは病院に運ばれましたが、搬送先の病院で死亡したということです。警察は、乗用車を運転していた四街道市の自称会社員、前田敏宏容